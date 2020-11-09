Куда бить и что кричать, если на вас напали (инфографика)

Эксперт по самообороне знает, как одолеть «криворожского потрошителя», даже если у вас на руках ребенок

После кровавого нападения и убийства случайных прохожих в Кривом Роге тема безопасности на улице стала одной из самых обсуждаемых в соцсетях. Напомним, по данным полиции, средь бела дня 7 ноября местный житель напал с ножом на прохожих – двоих убил, восьмерых ранил. По одной из версий, нападавший имеет психические отклонения.

Эксперт в сфере физической безопасности с многолетним опытом, инструктор по самообороне Владимир Кучма дал ряд рекомендаций, с помощью которых человек без специальной подготовки, а также женщина с ребенком, не имеющая возможности убежать, может дать эффективный отпор даже психически больному нападающему.

Когда убежать невозможно

Если нет возможности убежать – например, вы находитесь в закрытом пространстве или у вас на руках ребенок, то тогда нужно использовать подручные средства, чтобы защититься от атаки.

«Очень хорошо для этого подойдут стулья уличных кафе, – говорит Владимир Кучма. – Если таких нет поблизости, то можно защищаться предметами, которые мы всегда с собой носим. Та же сумка. Ею можно блокировать удары ножа. Сумка не очень эффективна, но если под рукой ничего другого нет, то хотя бы можно выиграть время и звать на помощь».

Как правильно кричать

Кричать или звать на помощь? Если просто кричать, то прохожие могут просто не обратить внимания. Нужно звать на помощь – в таком случае на это обратят внимание проходящие мимо мужчины, прохожие смогут вызвать полицию либо скорую. Кстати говоря, эксперт советует заранее потренироваться, получится ли у вас крикнуть как следует.

Куда нужно наносить удары

«Когда нападающий имеет преимущество, а жертва – физически неподготовленный человек, то нужно знать, что основными мишенями являются глаза, пах, коленные суставы, горло. Нанося в эти места удары, можно причинить серьезную боль», – говорит эксперт.