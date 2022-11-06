Киян попередили про екстрені відключення світла 7 листопада

На завтра прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень

У зв’язку зі зростанням дефіциту електроенергії в Києві 7 листопада можуть застосовуватись екстрені відключення світла.

Як попереджає столична влада у своєму Telegram, на 7 листопада прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень.

“Тому 7 листопада НЕК “Укренерго” надала розпорядження застосувати екстрені відключення світла”, – йдеться у повідомленні.

Відключення застосовуватимуть з 7:00 7 листопада. Нагадується, що під час екстренних відключень графіки не будуть діяти.

Звертається увага, що такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури. // УНІАН