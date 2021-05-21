Литература нон-фикшен для развития: мотивационные книги

Философские книги обычно не могут в одно мгновение изменить всю жизнь к лучшему. Для того чтобы добиться такого эффекта, иногда хватает какой-то одной фразы, которая попалась на глаза в определенный период жизни.

Но есть, конечно, и современные мотивационные книги, которые могут поменять мышление, а уже потом и жизнь к лучшему, отмечают представители книжного магазина BooksSecondLife.

Топ книг для мотивации

Фото: bookssecondlife.com.ua

Мотивационные книги сегодня есть в большом количестве. Каждый покупатель, конечно, может подобрать для себя литературу по описанию, но иногда можно просто не попасть в нужный экземпляр. Например, некоторые мотивационные книги для мужчин подходят больше, другие лучше воспринимаются женщинами. Среди всего изданий товаров можно выделить такие наиболее предпочтительные варианты:

«Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса» — идеальная книга для тех, кто сложно справляется с хаосом в жизни, и иногда останавливается перед неопределенностью и собственной уязвимостью. «Путь мирного воина» Дэна Миллмэна – удивительный труд автора, который уже пятый десяток не сходит с вершины популярности. Прочитав это творение можно понять, как двигаться на пути к счастью и личному успеху. «Между надо и хочу» Эль Луны – книга, которая помогает думать о себе и о своих желаниях. Такая литература помогает найти истинные мечты и перестать ставить в первую очередь «надо». «Монах, который продал свой «Феррари» Робина Шарма – это наиболее красочная книга по мотивации, которая поможет найти свое истинное счастье. «Игры, в которые играют люди» Эрика Берна – это книга как будто написана про каждого человека. В ней можно узнать себя и свои самые распространенные поступки и действия в определенных ситуациях. Благодаря этому творению можно существенно наладить свою жизнь и даже найти общий язык с окружающими.

Конечно — это не все книги, которые сегодня можно выбрать для прочтения. Иногда, даже в обычном романе можно найти что-то мотивационное и нужное для себя. Именно поэтому следует сделать вывод, что важно просто читать всегда и везде. Только так можно будет действительно не только много чего узнать, но и найти для себя важные слова. Для того чтобы чтение было действительно эффективным, не лишним будет выделять важные фразы, которые при необходимости можно будет перечитывать.

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