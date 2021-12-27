Гид покупателя: что такое кирпич М-100 и в чем его популярность

Главное достоинство кирпича марки М100 — высокий уровень прочности, он практически не деформируется. Число после заглавной буквы «М» указывает на уровень допустимой нагрузки (в килограммах) на один квадратный сантиметр площади, то есть 100 кг на 1 см (10 МПа).

Один кирпич этой марки выдерживает нагрузку на сжатие до тридцати тонн, отмечают специалисты компании ЭкоБетон.

Широкая сфера применения

Несмотря на то, что кирпич М 100 не подходит для возведения высоток или многоэтажных зданий промышленного назначения, он незаменим при построении всевозможных внутренних перегородок в помещении. Также его используют при возведении фундамента и декоративных строений на открытом воздухе — беседок, арок и т.д. Этот материал можно использовать при строительстве дымоходов, ведь в процессе производства он обжигается и приобретает высокие жаропрочные характеристики.

Качественный кирпич марки М 100 от надежного производителя отлично подойдет для возведения полноценных зданий высотой до трех этажей. Найти такой материал несложно, его рекомендуют как производители, так и их партнеры по сбыту, которые предлагают приобрести товар в розницу.

Преимущества сооружений, возведенных из кирпича марки М100:

прочность — устойчивость к негативным природным факторам, таким, как резкий перепад температур или сильный мороз;

пожаробезопасность — отсутствие воспламенения кирпича, замедление скорости распространения огня в помещении;

звукоизоляция — высокий уровень защиты внутреннего пространства от шума из внешней среды;

долговечность — отсутствие необходимости в реставрации здания на протяжении десятилетий.

Также стоит отметить доступную стоимость и простоту укладки этого материала.

Видовое разнообразие кирпича М 100

Данный стройматериал может быть полнотелым и пустотелым, последний обладает лучшими звукоизоляционными характеристиками. Полнотелый кирпич прочнее и долговечнее. Также материал отличается по цветам и размерам.

Цена кирпича может разниться, ведь производители всегда стараются создать продукт для широкой аудитории клиентов с разной покупательной способностью. Поэтому вместе с премиальным пустотелым или полнотелым выпускается рядовой кирпич. Он обладает средними характеристиками — может иметь небольшие поры и грубую поверхность, которая требует дополнительной облицовки.

Отдельную группу товара составляет более дорогостоящий облицовочный кирпич, который оптимально подходит для декорирования наружных стен зданий. Он обладает максимально точной геометрией.