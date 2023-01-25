Гід покупця: на що слід звернути увагу, купуючи чоловічий костюм

Елегантний чоловічий костюм – це джентльменське спорядження, захист від зовнішнього світу і візитна картка, і кожен чоловік повинен мати принаймні один. Експерти компанії ARBER https://arber.ua/ розповідають про основи вдалого придбання костюма та те, як правильно поєднувати аксесуари як для офіційних, так і для менш офіційних випадків.

Купити костюм не складно. Щоб досягти справжнього успіху, важливо вивчити кілька основних речей, які роблять крій та стиль одягу, який ви купуєте, довгостроковою інвестицією. Ви повинні мати на увазі, що існує також різниця в міркуваннях щодо того, що добре чи корисно щодо того, купуєте ви свій перший чи другий костюм, чи у вас уже є великий гардероб із багатьма костюмами.

З досвіду можна сказати, що ці рекомендації також можуть потішити багатьох чоловіків, які вже роками носять чоловічі костюми https://arber.ua/cholovikam/cholovichyy-odyah/kostyumy/, але все ще прагнуть знайти додаткові знання про те, як костюм, який вони носять, повинен добре виглядати на них і правильно сидіти.

Перший костюм повинен стати в нагоді в кількох випадках. Він повинен бути однотонним темно-синього або темно-сірого відтінку, однобортним на двох-трьох ґудзиках і зшитий з тонкої вовняної тканини. Якщо у вас вже є такий костюм, можливо, настав час трохи розширити свій кругозір. Можливо, спробувати костюм з бавовни, льону, тканини з непомітним візерунком або більш світлого кольору?

Поради для роздумів, крок за кроком

Колір і тканина Якщо ви купуєте свій перший костюм, ви повинні прагнути кольору, який підходить для різних контекстів і сезонів. Однотонні темно-сірі та темно-сині кольори є кращими перед чорними для першого костюма, оскільки кольори корисніші, а контраст із навколишніми кольорами м’якший. Синій і сірий можна поєднувати як з чорним, так і з темно-коричневим взуттям, що відкриває кілька можливостей поєднання, виразів стилю та сфер використання. Костюми з малюнком можна рекомендувати як костюм номер два або три, коли у вас вже є перший хороший базовий костюм. З точки зору тканини рекомендується якість тонкої вовни. Однобортний піджак на двох-трьох гудзиках і подвійному розрізі. Розрізи — це розрізи, розташовані в нижній частині спинки піджака, завдяки яким піджак більш акуратно спадає на власника. Одинарний або подвійний розріз – справа смаку, але ми віддаємо перевагу подвійному, оскільки він найкраще виглядає на більшості користувачів.

Правильний розмір

Правильний розмір – це перше, що потрібно навчитися знаходити. Занадто багато чоловіків носять занадто великі блейзери. Найважливішим вимірюванням, яке найбільше впливає на враження від піджака, який ви носите, є розмір плеча. Це відстань між плечовими швами вашої куртки. Вони вшиваються там, де рукави вшиті в нагрудну частину куртки та спинку. Простіше кажучи, цей шов повинен лежати саме там, де плече починає опускатися вниз і переходить у руку.

Тканина рукава піджака повинна прилягати до руки практично до самого шва. Якщо плечовий шов виступає за ширину плеча і вільно висить у повітрі, так би мовити, або трохи вниз по руці, піджак занадто великий і буде виглядати занадто великим на власника.

Якщо у вас уже є одяг, який на вас дуже добре сидить, поміряйте костюм, який у вас вже є, а потім порівняйте його з костюмом, який ви бажаєте придбати в магазині.

Користувацькі зміни

Важливо також розуміти, що в більшості випадків потрібно внести певні зміни в пошиття, щоб піджак і брюки костюма сиділи правильно. Відносно рідко можна знайти одяг, який ідеально підходить скрізь, навіть якщо він правильного розміру. Прості та дешеві зміни, які часто мають вирішальне значення для того, як ваш костюм виглядає на вас.

Довжина рукава і штанини

Як приклад найпоширеніших змін, які більшість людей повинні зробити, купуючи костюм, розкладка рукавів піджака та штанин є найважливішою. Піджак із надто довгими рукавами виглядає надто великим на будь-якому власникові, незалежно від того, чи ідеально він підходить в будь-якому іншому відношенні. На жаль, це також дуже поширена думка багатьох людей, які носять костюми. Одним словом, переконайтеся, що ваш блейзер має правильну довжину рукава.

Довжина рукавів піджака – теж справа смаку. Досвідчені люди можуть, наприклад, віддати перевагу трохи коротшій довжині рукава. Гарною відправною точкою, яка завжди є правильною, є те, що рукав сорочки має розширюватися до точки, де зап’ястя переходить у руку над великим пальцем, а рукав піджака має бути на 1-2 см коротшим, щоб манжет сорочки виступав назовні. .

Ідеальна довжина – це завжди, коли штани рівно лежать на верхній частині взуття, коли ви встаєте в розслабленому положенні. Тоді ця міра також є справою смаку і часто дещо коливається в залежності від переважаючих тенденцій.

Приміряйте одяг належним чином

Коли ви приміряєте костюм, особливо піджак, ви повинні розслабитися, звівши руки вздовж тіла. Тільки тоді можна побачити, чи добре сидить піджак. Не варто витягувати руки перед собою, ніби ви їдете на велосипеді або ходите уві сні, щоб перевірити, чи туго піджак ззаду. Тоді це буде, навіть якщо воно добре підходить і має правильний розмір. Піджак, який добре сидить, повинен сидіти, як «рука в рукавичці», не відчуваючи тісноти та тісноти.

Стиль при носінні

Однотонний костюм вважається більш офіційним, ніж візерунковий. Однотонний колір також легше носити, оскільки він не так сильно виділяється візуально. Біла сорочка є найбільш офіційним варіантом, який підходить для більш офіційних випадків з краваткою. Так як, крім іншого, правильною альтернативою дрес-коду є «темний костюм». Світло-блакитна сорочка також є безпечним вибором і майже ніколи не є помилкою. Подвійна манжета і непомітні запонки – це стильний спосіб помітно підняти рівень стилю.

Довгострокова покупка

Наша порада полягає в тому, щоб ваш перший костюм в основному відповідав порадам, наведеним вище. Таким чином, незалежно від поточної тенденції, він буде життєздатним.

На завершення ми також хочемо підкреслити загальне мислення, коли справа доходить до того, як носити костюм стильно. Немає значення, наскільки гарний ваш костюм або як він сидить, якщо деталі, які ви носите, не гармоніюють з костюмом. Хороша інвестиція – це завжди хороша пара оксфордів або дербі. Дещо застаріла фраза в стилі: «ваш костюм ніколи не виглядає краще, ніж взуття, яке ви носите з ним», але в цьому твердженні є багато правди.