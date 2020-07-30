На хабарі затримано посадовця Управління Держагентства рибного господарства у м. Києві та Київській області

За процесуального керівництва прокуратури Київської області головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» Управління Державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За даними слідства, головний інспектор систематично отримував неправомірну вигоду від громадянина за невжиття заходів щодо припинення незаконного вилову риби в акваторії Київського водосховища річки Дніпро.

Викрито та затримано посадовця прокурорами спільно зі співробітниками територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Національної поліції України в порядку ст. 208 КПК України, після передачі грошових коштів.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області