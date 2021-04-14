Локдаун у Києві продовжується до 30 квітня

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив мер столиці Віталій Кличко

Друзі! Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня.

У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження:

Залишаться закритими всі школи і дитячі садочки.

Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме поки за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку.

Не працюють продуктові ярмарки.

Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами.

Іще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.

Я закликаю всіх поставитися свідомо до ситуації! Та дотримуватися необхідних правил! Не час бути легковажними! Сьогодні головне завдання – зберегти здоров’я і життя киян. Допомогти і нашим медикам впоратися з цією хвилею хвороби. Не нехтуйте своєю безпекою! —

Маски, дистанція, антисептики. Увага до свого здоров’я!

Віталій Кличко