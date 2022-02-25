МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ України знищує нєімєющій аналогов Су-35 російських окупантів (відео)

Українські військові поблизу ворожого літака біля села Вознесенське Золотоніського району, правоохоронці та військовослужбовці шукають пілота, який капітулював під час падіння, повідомляє поліція Черкаської області.

«Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське, Золотоніського району наші військові збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися під час його падіння. Просимо місцевих звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами.

Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста», — йдеться в повідомленні в Facebook.Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування пілота.