МіГ-29 Повітряних Сил ЗСУ України знищує нєімєющій аналогов Су-35 російських окупантів (відео)

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Українські військові поблизу ворожого літака біля села Вознесенське Золотоніського району, правоохоронці та військовослужбовці шукають пілота, який капітулював під час падіння, повідомляє поліція Черкаської області.
«Сьогодні, 25 лютого, близько 08:30 поблизу села Вознесенське, Золотоніського району наші військові збили ворожий літак. Пілот встиг катапультуватися під час його падіння. Просимо місцевих звернути особливу увагу на підозрілих людей, особливо в тактичній або військовій формі з елементами червоного кольору на одязі, можливо з видимими травмами.
Чоловік може перебувати в межах Золотоніського району та намагатися зупиняти попутні транспортні засоби для того, щоб дістатися іншого міста», — йдеться в повідомленні в Facebook.Правоохоронці продовжують проводити розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування пілота.