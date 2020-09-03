Миграционная служба отменяет прием граждан

С 4 сентября Государственная миграционная служба и все ее территориальные органы прекращают личный прием граждан.

Не будет работать и приемная в Киеве по адресу ул. Владимирская, 9. В Госмиграции объясняют, что чрезвычайные меры связаны с эпидемией COVID-19.

Гражданам предлагается подавать запросы и обращения дистанционно. Обратиться в Госмиграции можно через сервис «Приемная» на сайте службы, через соцсети, а также по телефону (044) 279−98−99 или на «горячие линии» областных управлений. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»