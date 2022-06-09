Мілла Йовович звернулася зі словами підтримки до українців (відео)

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Найвідоміші українці світу підтримують Україну!

У рамках проєкту «Найвідоміші українці світу» відома американська акторка українського походження Мілла Йовович записала відео на підтримку України.

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