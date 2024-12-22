З 1 січня всі медпослуги без направлення лікаря стануть платними

Зміни були ухвалені урядом ще влітку, але лише з нового року вступлять у дію.

У коментарі «Київ 24» вона зазначила, що лише лікар може визначити, що та чи інша послуга пацієнту дійсно важлива.

Так, у липні 2024 року уряд прийняв постанову № 781 «Деякі питання надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб», якою змінив правила надання платних медичних послуг. Один із пунктів постанови вступив в силу ще в липні, а інші почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Так, з нового року фізичні та юридичні особи повністю оплачуватимуть медичні послуги, якщо:

Пацієнт звернувся без направлення сімейного лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;

Медичні послуги надаються закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

Медичні послуги у закладах охорони здоровʼя сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

Медпослуги не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Також у постанові прописані випадки, коли пацієнти зможуть оплатити додаткові послуги, як от:

Надання медичних послуг за місцем проживання пацієнта (вдома), якщо це бажання пацієнта, а не зумовлено його станом;

Самостійний вибір лікуючого лікаря під час надання спеціалізованої медичної допомоги у стаціонарних умовах;

Перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за самостійним вибором пацієнта.

Лісневська зазначила, що тепер платні послуги відповідно оформлюватимуть та відображатимуться в електронній системі охорони здоров’я і оплатити такі послуги можна буде «виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок лікарні». Вартість платних медичних послуг медичні заклади зможуть встановлювати самостійно.

Також до 1 січня всі заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності мають розмітити на офіційних сайтах та інформаційних стендах повний перелік безоплатних медичних послуг, які вони можуть надавати. // Дзеркало тижня