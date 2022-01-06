Как действовать если пропал человек: пошаговая инструкция

Исчезновение человека – ужасное, но, к сожалению, совсем не редкое явление. И когда человек потерялся, зачастую друзья и родственники не знают, что делать, чтобы отыскать его. Не имея продуманного алгоритма действий в таких случаях, мы часто совершаем многочисленные бессмысленные действия.

Что же нужно делать и куда обращаться, если пропал человек? Представитель частного Агентства расследований «ОДИН», рассказывает о том, что нужно сделать в первую очередь.

Первые шаги в поисках пропавшего человека

Первое, что необходимо сделать, если ваш родственник или друг не выходит на связь, а его местонахождение вам неизвестно – пообщаться со всеми его знакомыми у которых он может быть, попробовать выяснить, где и когда этого человека видели последний раз. Возможно, это поможет вам восстановить цепочку событий и быстро отыскать пропажу.

Если же человек пропал и действительно никто не знает о том, где он находится, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию.

Кто может подать заявление об исчезновении человека?

Обратиться в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека может каждый, кто состоял с пропавшим в каких-либо отношениях (родственных, дружеских, материальных). Более того, вопреки распространенному заблуждению, для этого совсем не нужно ждать трое суток. Согласно действующему законодательству, написать заявление можно сразу же, не выжидая никаких сроков с момента исчезновения.

Нередко полицейские находят пропавших без вести людей в течение первых нескольких дней с момента обращения. В большинстве своем такие случаи заканчиваются возвращением домой и воссоединением с семьей. Однако бывают и более сложные ситуации.

Когда нужна помощь частного детектива?

Помочь в действительно сложных и запутанных ситуациях также может и детективное агентство. Найти человека, который пропал давно, был намеренно похищен или скрывается, сможет лишь профессиональный сыщик. На протяжении многих лет детективы помогают распутывать самые сложные, и, казалось бы, безнадежные дела по розыску:

бесследное исчезновение (в том числе случаи похищения девушек в сексуальное рабство);

розыск должников и преступников, которые скрываются;

случаи киднеппинга.

Зная, куда звонить, если пропал человек, после заявления в полицию, можно обратиться и к частным детективам, которые, возможно, помогут разыскать друга, родственника или знакомого, выйти с ним на связь и убедиться, что с ним все хорошо.