Мінцифри планує прибрати людей-корупціонерів з онлайн-іспиту для водійського посвідчення

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Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».

У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення. Як інформує «Главком», про це в етері національного телемарафону розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також наголосив, що Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».

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