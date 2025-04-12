Мінцифри планує прибрати людей-корупціонерів з онлайн-іспиту для водійського посвідчення

Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».

У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення. Як інформує «Главком», про це в етері національного телемарафону розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, спершу планують створити пілотний проєкт. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Федоров також наголосив, що Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».