Мобильные операторы не смогут списывать средства без явного подтверждения абонента

НКРСИ одобрила проект постановления Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг» по урегулированию отношений, связанных с защитой прав потребителей при заказе, получении контент-услуг и отказа от них. Согласно нововведениям, мобильные операторы смогут предоставлять контент-услуги исключительно по заказу или по соглашению потребителя.

При этом уточнение процесса заказа услуги доступа к контент-услуг может осуществляться по выбору потребителя как в бумажной, так и электронной форме, с целью исключения возможности оператора считать бездействие абонента основанием для предоставления такой услуги. Абонент сможет получить доступ к контент-услугам только при наличии средств на его лицевом счете или предельной сумме средств, определенной договором о предоставлении телекоммуникационных услуг

Напомним, что ранее Киевстар, Vodafone и lifecell в своей деятельности полагались на принцип молчаливого согласия абонента при доступе к контент-услуг и при этом автоматически списывали средства с его счета.

«Вышеупомянутые предложения НКРСИ учитывают требования европейского и национального законодательства и опыт ведущих государств Европы в этой сфере, — говорится в сообщении. — Общественное обсуждение проекта нормативно-правового акта началось в сентябре 2019 и продолжалось около 11 месяцев».

Кстати, во время обсуждения выяснилось, что основными разногласиями позиций операторов мобильной связи и НКРСИ, ​​являются:

1. Несогласие операторов мобильной связи с учетом положений Закона Украины «Об электронной коммерции».

2. Утверждения операторов мобильной связи на применении принципа молчаливого согласия абонента при доступа к контент-услуг и автоматического списания средств со счета абонента при этом.

Для подведения итогов общественного обсуждения привлекались представители Министерства цифровой трансформации Украины, BRDO, ведущих ассоциаций сфер телекоммуникаций и правообладателей контента.

Проект изменений в Правила, одобренный решением НКРСИ от 25.08.2020 № 326, будет направлен на согласование в заинтересованные органы: Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министерство финансов Украины, Министерство юстиции Украины, Государственную службу Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Государственную регуляторную службу Украины, Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Антимонопольный комитет Украины.

Герман Богапов, internetua.com