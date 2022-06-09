 Монтаж металопластикових вікон: покрокова інструкція

Монтаж металопластикових вікон давно перестав бути чимось особливим. Сьогодні встановлення таких вікон та багатокамерних склопакетів – необхідність, яка забезпечує захист від міського шуму, протягів та зимового холоду.

Однак придбати конструкції – це не головне завдання для домовласника. Ключовим етапом для забезпечення комфортних умов перебування у домі або квартирі вважається установка вікон. Усе тому, що найменші неточності при монтажі віконних конструкцій зведуть нанівець їх функціональність.

Монтаж пластикових вікон: етапи проведення робіт

Установка пластикових вікон передбачає роботу з трьома основними елементами таких конструкцій:

рама – несуча частина;

склопакет – може складатися з 2 або 3 шарів скла, простір між якими заповнений повітрям;

фурнітура – елементи, що виконують задачі з відмикання/замикання стулок, блокування вікон.

Повітряний простір між двома шибками називається камерою. Його функція – не пропускати шум та холодне повітря. Найчастіше камери заповнюються інертним газом.

Безпосередньо монтаж пластикових вікон складається з наступних етапів:

виміри – виконуються по висоті, широті, діагоналі в декількох місцях (від основи стіни);

демонтаж старих конструкцій – поступове видалення всіх елементів;

підготовка поверхні – вирівнювання та ґрунтовка стін;

безпосередньо монтаж – може виконуватись із вилученням склопакета або без нього;

встановлення відливів – виключає попадання пилу, бруду та води в монтажний простір;

монтаж підвіконня – виконується відразу після полімеризації шва (підвіконня потрібного розміру вирізається з листа ПВХ).

Кріплення підвіконь – один з найважливіших етапів, що забезпечує естетичний результат та комфорт від експлуатації вікон.

Таким чином, монтаж пластикових вікон – це багатоетапний процес, що пов’язаний з підвищеною відповідальністю майстра за кінцевий результат. Упоратися з такою роботою самостійно не вийде, оскільки ймовірність припуститися помилки дуже велика.

Завершальний етап: забезпечення естетики та функціональності пластикових вікон

Останній етап монтажних робіт включає кріплення всіх елементів, які забезпечують функціональність та безпечну експлуатацію пластикових вікон: декоративних укосів, дитячих замків, москітної сітки, нащільника для маскування монтажного шва.

Пластикові вікна лише тоді виконують функцію по забезпеченню тепла та затишку в приміщенні, коли вони встановлюються професійним майстром. Фахівці віконного сервісу Vizer виконують роботи швидко, якісно та у встановлені терміни. Ціни на монтаж вікон консервативні, роботи виконуються без передоплати та з гарантією.