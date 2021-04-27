Мошенничество с полисами ОСАГО в Украине

Многие водители сталкивались со страховым мошенничеством. К сожалению, оно довольно распространено и никто от него не застрахован. До сих пор в нашей стране часто выдают поддельные полисы ОСАГО.

Как рассказывает эксперт British Insurance, многие люди продолжают покупать бумажные полисы «Автогражданки». Даже несмотря на наличие электронных полисов, многие автовладельцы решаются на заказ услуг подешевле, но не всегда это означает получение настоящего полиса. В результате они могут получить подделку вместо оригинала.

Мошенники по ОСАГО – как отличить и не купить поддельный полис

Даже в современном мире мошенничество в сфере страхования ОСАГО является довольно распространенным. И некоторые мошенники пытаются даже печатать собственные бланки, чтобы все выглядело правдоподобным, другие же обманывают людей, просто продавая копии бланков, которые были утеряны, ликвидированы или признаны испорченными.

Нередко мошенники могут продавать страховку якобы правильно заполненную, с актуальным статусом и номером. Но на самом деле она числится совершенно за другой компанией. И из-за этого отличить подделку практически нереально, если не вчитываться в нее.

Как работает фальшивое ОСАГО и зачем нужно

Чтобы понять, как выглядит поддельный полис ОСАГО, необходимо досконально изучать все правила и особенности оформления настоящих полисов. Это касается, как бумажных бланков, так и электронных сертификатов.

Бумажные в основном состоят из двух листов. Верхний бланк является зеленым, а нижняя подложка белой. Она остается в страховой компании. Полис заполняют или вручную, или печатают. На бланке должен быть индивидуальный номер, срок действия страховки, наименование страховой компании, размер франшизы, информация о машине и водителей. Также должны быть поля для печати и даты договора.

Электронный полис содержит такую же информацию, но он отличается внешне. Такой документ полностью защищен от подделки. Чтобы защитить себя, необходимо доверять только проверенным компаниям. Ведь часто именно неизвестные фирмы, которые работают на рынке сравнительно недавно, и могут иметь отношение к мошенникам. Заказывая автогражданку ОСАГО на BritishInsurance рекомендуют внимательно изучать страховые компании, чтобы гарантировано получить компенсацию в случае дорожных происшествий.

Что грозит за покупку поддельного ОСАГО

Так как автоподставы по ОСАГО – не редкость, необходимо понимать степень ответственности за них. Вы можете купить такую подделку случайно или осознано, но независимо от этого отвечать за нее будете именно вы. Так, в случае ДТП вы не сможете претендовать на компенсацию, придется возмещать убытки со своего кармана, а еще и заплатить штраф за отсутствие полиса.

Ваши расходы могут существенно превысить стоимость не поддельной страховки. Поэтому не стоит осознанно идти на уловки мошенников.

Купили страховку и позже выяснили, что она липовая – что делать?

Поддельные документы являются прямым нарушением законодательства. За них можно понести административную ответственность. Без настоящего полиса запрещено управлять автомобилем, за это предусмотрены штрафы.

Чтобы страховые мошенничества ОСАГО вас не коснулись, необходимо понимать, что делать при покупке полиса ОСАГО. Так, если вы приобрели полис, который является поддельным, предпримите следующие действия:

напишите заявление в полицию;

объясните, где вы приобрели страховку и у кого;

обратитесь в надежную страховую компанию, чтобы получить полис.

Покупая страховку с рук, сложно сразу отличить, какая она. Чтобы не ошибиться, сразу обращайтесь в надежную компанию. Тогда вы будете уверены в том, что ваша машина и вы застрахованы.