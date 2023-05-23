Может ли кто-то взять кредит на утерянный паспорт?

Утеря или кража одного из основных документов, удостоверяющих личность в том числе, паспорта гражданина Украины, всегда неприятная ситуация. Но в некоторых случаях проблемы на этом могут не закончится. Утерянный паспорт может быть вовсе никем и никогда не найден. Украденный – окажется в руках того, кто может захотеть выжать максимум из сложившейся ситуации.

Например, на жертву могут оформить кредит, используя её паспорт. Ситуация мошенничества с документами достаточно реальная и распространённая. Как будут действовать мошенники и как можно защититься от противоправных действий рассказывают специалисты которые занимаются безопасностью в сфере выдачи мгновенных кредитов.

Где смогут взять кредит по чужому паспорту

В 100% случаев по чужому паспорту берут кредит онлайн у одной или нескольких из многочисленных микрофинансовых организаций. Отрасль потребительских небанковских кредитов через интернет упростила верификацию заёмщика до двух документов:

паспорта; ИНН кода.

Подавляющее большинство людей один хранит в другом. И потеря паспорта приводит к потере и ИНН кода. Если же нет, то многие МФО идут на уступки и оформляют кредиты онлайн только по фото с паспортом в руках. Не проводится даже элементарная проверка по социальным сетям или другим базам. Особенно если человек, чьи паспортные данные используются, имеет чистую кредитную историю и не состоит в базе злостных неплательщиков. В банки мошенники обращаются очень редко. Банковский организации требуют персонального присутствия и проводят более тщательную проверку заёмщика. Кроме паспорта и оригинала ИНН в банк нужно ещё предоставить:

справку с места работы с печатью предприятия и подписью главбуха;

копию заполненных страниц трудовой книжки.

На каждом документе должны быть указаны данные получателя.

Как обманывают с паспортом

Существует две наиболее распространённые мошеннические схемы, которыми пользуются злоумышленники:

В паспорте удаляется фотография владельца и вклеивается фото подставного лица. При проверке через интернет подмену фото абсолютно невозможно определить.

Поставное лицо гримируется таким образом, чтобы иметь внешние сходства с владельцем паспорта. Это достаточно несложно сделать опытному визажисту. Тем более, что многие из нас в жизни не всегда похожи на себя в паспорте.

К сожалению, микрофинансовые организации очень редко сообщают о попытках мошенничества с паспортом в правоохранительные органы. Чаще дальше внутренних CRM эта информация не уходит.

Можно ли избежать подобной ситуации

Избежать ситуации, когда по утерянному или украденному паспорту взяли кредит не всегда получится. Зато можно избежать ответственности и не платить такой кредит. В тот же день или на следующий рано с утра обратитесь в отделение полиции и напишите заявление на утерю или кражу паспорта.

Официальным документом, подтверждающим этот факт, будет копия протокола о принятии от вас заявления о произошедшем. Это нужно сделать как можно быстрее, потому что даже у опытных мошенников уйдёт какое-то время на подготовку и реализацию своих планов. В дальнейшем, если окажется, что на ваш паспорт таки кто-то получил кредит онлайн, у вас будет весомый аргумент оспорить договор кредитования в суде. В 100% подобных случаев договора кредитования признаются юридически ничтожными по отношению к истцу.