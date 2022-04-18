Можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено

З-поміж іншого нею визначено, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Водночас Державна прикордонна служба звертає увагу громадян України, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону.