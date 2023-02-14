До 7 років ув’язнення загрожує молодику, який підпалив чоловіка та виклав відео до Інтернету

Щоб стати популярним у соціальних мережах 20-річний парубок підпалив людину. Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину. Слідчі розслідують кримінальне провадження.

Нагадаємо, 8 лютого до Звенигородського районного відділу поліції із заявою звернувся 44-річний житель села Кобринова Гребля.

Він розповів, що 5 лютого отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків внаслідок підпалу одягу. За попередніми даними, чоловік разом із молодими парубками розпивав спиртні напої у підсобному приміщенні свого домоволодіння. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік заснув на підлозі. Тоді, 20-річний парубок підпалив його одяг, а неповнолітній товариш знімав відео для соціальних мереж.

Наразі кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України

Правопорушнику, за процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури, повідомили про підозру. Парубку загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області