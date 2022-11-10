Гид покупателя: выбор генератора для резервного или постоянного электроснабжения и как правильно его подключить

Если возникла необходимость в приобретении резервного генератора, на случай аварийного отключения основного источника энергоснабжения, то придется выбирать между бензиновой и дизельной электростанцией. Специалисты компании «Винур», которая занимается созданием и обслуживанием независимого электроснабжения, рассказывают о различиях резервных генераторов.

Бензиновые агрегаты стоят дешевле и менее шумные, чем дизельные, но более «прожорливые», имеют ограниченную мощность, быстро нагреваются и требуют перерыва через каждые 5-6 часов функционирования. То есть, купить генератор бензиновый можно для энергообеспечения объектов с небольшой нагрузкой, при кратковременных отключениях.

Дизельные электростанции имеют более высокую стоимость, достаточно шумные, но топлива потребляют меньше, обладают значительным моторесурсом, что не ограничивает их мощность и позволяет работать под большими нагрузками практически непрерывно.

Эти способности дают возможность использовать дизельгенератор, и в качестве резервного, и в качестве основного источника электроснабжения объектов, которые невозможно подключить к стационарным электросетям. В роли последнего, он может выступать 24 часа в сутки и 365 дней в году.

Монтаж генератора

При выполнении монтажа такой электростанции, нужно учесть, что:

дизельные установки достаточно шумные, поэтому они устанавливаются в специально подготовленных изолированных помещениях. А при уличном размещении – в металлических контейнерах, имеющих качественную звукоизоляцию. Кроме этого, всегда можно купить генератор дизельный с шумоподавляющим кожухом;

дизельный с шумоподавляющим кожухом; в помещении или контейнере, предназначенном для установки бензиновой или дизельной электростанции, должна быть предусмотрена качественная вентиляция и система отвода выхлопных газов;

бензогенератор способен завестись и при температуре воздуха -20, а для дизеля уже -5 градусов могут стать проблемой. По этой причине, уличным контейнерам не помешает утепление. Также можно рассмотреть вариант приобретения установки с подогревом движка. Это весьма функциональное устройство, в виде электронного реле, функционирующего от аккумуляторной батареи, способного прогревать мотор до 38 градусов.

Подключение электрогенератора к сети

Если электростанция является основным источником электропитания, то она подключается напрямую к электрической сети снабжаемого объекта. Но если установка будет использоваться в качестве аварийного источника энергоснабжения, то она подключается через систему АВР для генератора (https://vinur.com.ua/products/avtomatika-dlya-generatora-avr).

Система АВР (автоматический ввод резерва) обеспечивает максимально удобную эксплуатацию резервного электрогенератора. Она функционирует в дежурном режиме, контролируя присутствие напряжения в основной электросети, при отключении которой, система выполняет автоматический запуск генератора и переводит нагрузку с основного источникам электроэнергии на резервный. При возобновлении электроснабжения по основной линии, автоматика переводит на нее всю нагрузку и выключает электрогенератор. При этом, все происходит без участия человека.

Нужно учесть, что подключение электростанции через систему автоматического ввода в резерв требует определенных знаний. Поэтому его лучше доверить специалистам.

При покупке оборудования, нужно учесть, что АВР для генератора может входить в комплект либо приобретаться отдельно.