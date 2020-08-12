«Мракобесие и тирания»: дирижер Спиваков отказался от ордена, которым наградил его Лукашенко
Народный артист СССР, дирижер Владимир Спиваков заявил, что откажется от ордена, которым его наградил президент Белоруссии Александру Лукашенко.
По словам Спивакова, на «празднике» Лукашенко «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».
«Я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость», — отметил Спиваков в открытом письме Лукашенко, опубликованным в «Новой газете».
Народный артист СССР отметил, что в 2014 году Лукашенко наградил дирижера «Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси», когда, видимо, «эти понятия были ему еще близки».
Дирижер отметил, что его сердце бьется в унисон с белорусским народом, требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты.
«Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили», — подытожил он. // МКTweet