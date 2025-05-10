Роботодавцям приготуватися: Держпродспоживслужба перевірятиме вакансії

Відслідковуватимуть дискримінації та маніпуляції.

Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів починаючи з 8 травня запускає моніторинг змісту оголошень від роботодавців про вакансії. Про це повідомила пресслужба служби.

Зазначається, що перевірятимуться усі оголошення про працевлаштування, розміщені роботодавцями або кадровими агентствами.

Перш за все фахівці відслідковуватимуть ознаки дискримінації, а саме згадки віку (на кшталт “до 35 років”), статі (“тільки для жінок/чоловіків”), стану здоров’я, а також расових чи етнічних критеріїв.

Крім того, виявлятимуть маніпуляції з умовами праці – такі як перебільшені обіцянки зарплат без конкретики, замовчування про графік (наприклад, нічні зміни) і використання формулювань, які вводять в оману.

“Роботодавцям уже зараз слід переглянути свої оголошення і привести їх у відповідність до норм закону. Це не тільки допоможе уникнути санкцій, а й зміцнить репутацію перед претендентами”, – зазначив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

В службі нагадали, що контроль за вакансіями – це захист права громадян на рівний доступ до працевлаштування. Такий підхід відповідає європейській практиці – боротьба з дискримінацією, відкритість умов і чесна конкуренція є основою цивілізованого ринку праці.

Також громадян закликають повідомляти про порушення до територіальних підрозділів служби. // Дзеркало тижня