Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, по результатам лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева.
В частности, купаться разрешено на трех столичных пляжах: “Троещина”, “Галерный” и “Вербный”.
На пляже “Пуща-Водица” купаться временно рекомендуется.
В то же время, купаться запрещено на таких пляжах:
- “Венеция”;
- “Радуга”;
- “Детский”;
- “Золотой”;
- “Молодежный”;
- “Предмостная Слободка”;
- “Радуга”;
- “Тельбин”;
- “Центральный”;
- “Черторой”.
Отмечается, что запрет введен из-за аномальной жары, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.
- 9 июля сообщалось, что на 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться там не рекомендуется. 10 июля в КГГА подтвердили, что киевлянам не рекомендуют купаться на всех пляжах столицы из-за санитарно-микробиологических показателей.
- 16 июля стало известно, что по результатам проведенных лабораторных исследований проб воды купаться можно на девяти столичных пляжах.