На Чернігівщині приступили до несення служби ще дев’ять поліцейських офіцерів громад

Поліцейські офіцери громад вчора отримали службові автівки та помпові рушниці.

У заході взяли участь заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, начальник управління взаємодії з громадами Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Майя Бреславська, начальник Головного управління Національної поліції у Чернігівській області Володимир Нідзельський, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В‘ячеслав Чаус, заступник Голови обласної ради Дмитро Блауш, голови територіальних громад та поліцейські офіцери громади.

Захід присутні розпочали із вшанування пам’яті полеглих Героїв хвилиною мовчання.

Олександр Фацевич відзначив, що проєкт «Поліцейський офіцер громади» нині реалізується по всій Україні. На Чернігівщині до проєкту вже долучилися 53 з 57-ми територіальних громад.

«Дякую, що створюєте безпечний простір для мешканців такої постраждалої області, як Чернігівська. Сьогодні приступають до виконання своїх обов’язків ще дев’ять поліцейських офіцерів громад. На ввірених територіях вони будуть служити, захищати та допомагати громадянам. Завдяки тісній співпраці з представниками місцевої влади ми запускаємо та розвиваємо на Чернігівщині проєкт «Поліцейський офіцер громади» та в умовах війни забезпечуємо населення якісним поліцейським сервісом», – зазначив Олександр Фацевич.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус привітав громаду Чернігівщини з кадровим та технічним поповненням. Він подякував всім головам громад, які долучилися до реалізації безпекового проєкту, а також поліцейським за віддану службу.

Заступник голови обласної ради Дмитро Блауш відзначив, що поліцейські офіцери громад щоденно дбатимуть про безпеку та правопорядок на своїх територіях. Він побажав офіцерам успіхів та наснаги у виконанні службових обов’язків.

Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Володимир Нідзельський передусім подякував представникам місцевої влади та територіальних громад за активну підтримку безпекових проєктів та ініціатив:

«Відколи на Чернігівщині стартував проєкт «Поліцейський офіцер громади», всі ми пересвідчилися, наскільки він корисний і важливий для людей та їхньої безпеки. Зараз вже 53 громади приєдналися до реалізації проєкту, в області працюють 33 поліцейські станції. До кінця року ми плануємо збільшити кількість станцій до 45-ти».

Відсьогодні поліцейські офіцери громади з’явилися у Сновській, Бобровицькій, Корюківській, Носівській, Батуринській, Деснянській, Семенівській, Варвинській та Менській громадах. Володимир Нідзельський відзначив, що на ПОГів покладена велика відповідальність, адже вони мають високу довіру серед населення. Поліцейським вручили помпові рушниці та ключі від 9-ти службових автомобілів, які обладнані всім необхідним для оперативного реагування на виклики і повідомлення громадян.

За ефективну співпрацю голови громад та кращі ПОГи отримали подяки.

Також у Головному управлінні Нацполіції у Чернігівській області чотирьом бійцям спецпідрозділів поліції Чернігівщини вручили ключі від службових квартир. Ці поліцейські з перших годин ворожого вторгнення стояли на варті безпеки та правопорядку й зі зброєю в руках давали відсіч окупантам. Двоє зі спецпризначенців зазнали поранень у бою в Киїнці Чернігівського району 28 лютого 2022 року, коли стримували російський наступ на Чернігів.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області