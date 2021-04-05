На експрес і автобус до столичного аеропорту «Бориспіль» спецперепустка не потрібна

Потяг Kyiv Boryspil Express та автобус № 322 SKY BUS між міжнародним арепортом та Києвом курсують без обмежень: спецперепустка на них не потрібна.

Джерело: Facebook-сторінка аеропорту

Деталі: «Укрзалізниця» повідомила, що потяг продовжує перевозити пассажирів без змін в розкладі руху. Для того, щоб скористатись потягом спецперепустка не потрібна.

Розклад руху поїздів сполучення можна знайти тут і отут.

Автобус № 322 (SKY BUS) також продовжує виконувати рейси і перевозити пасажирів без спецперепустки.

В аеропорт «Бориспіль» можна доїхати з Південного вокзалу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський. В напрямку з аеропорту до Південного вокзалу залізничного вокзалу Київ-Пасажирський автобус відправляється з нижнього ярусу терміналу D (зона прибуття).

Розклад руху автобусів можна перевірити на офіційному сайті перевізника.

Зазначається, що аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі.

Українська правда