На Львівщині внаслідок зіткнення з трактором загинув велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 серпня, близько 10.45, у селі Береги Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трактора Беларус, яким керував 25-річний житель одного з сіл району, та велосипеда під керуванням 76-річного місцевого мешканця.

Від отриманих внаслідок ДТП травм літній велосипедист загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області