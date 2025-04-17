На Львівщині вилучили партію дитячого харчування з небезпечним токсином

Під час перевірки було встановлено, що небезпечний продукт вже потрапив до операторів ринку в Україні

У Львівській області вилучили партію дитячого харчування через високий рівень небезпечної речовини — охратоксину А. Про це стало відомо після позапланової перевірки, проведеної Держпродспоживслужбою, пише «Главком».

Небезпечними виявилися дві партії овочево-м’ясного пюре для дітей від 10 місяців під назвою «Обід по-італійськи» від бренду Gerber. Цей продукт був вироблений у Фінляндії компанією Suomen Nestle Оy та доставлений до України через ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА».

Під час перевірки було встановлено, що небезпечний продукт вже потрапив до операторів ринку в Україні. У зв’язку з цим Держпродспоживслужба прийняла рішення вилучити продукцію з продажу та знищити її відповідно до чинних норм.