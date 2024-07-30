Внаслідок падіння дерева у столичному парку імені Т. Шевченка загинула жінка
Ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих у важкому стані. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини встановлюються.
Повідомлення про подію надійшло до поліції близько восьмої години вечора.
Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок. Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка знаходиться у важкому стані.
Поліцейські продовжують працювати на місці події. За вказаним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet