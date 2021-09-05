На Прикарпатті під час святкування в закладі громадського харчування отруїлися 19 людей

18 постраждалих є неповнолітними.

Поліція Прикарпаття відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння 19 людей після святкування Дня знань у закладі громадського харчування.

У пресслужбі поліції Івано-Франківської області повідомили, що інцидент трапився в селі Загвіздя. За 2 і 3 вересня до інфекційної лікарні госпіталізували 10 дітей та одного дорослого, ще 8 неповнолітніх лікуються удома.

«Їх попередній діагноз від медичних працівників – гострий гастроентерит. Стан хворих середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

За даними «Суспільного», отруєння сталося в ресторані «Святковий». Постраждали діти від 6 до 11 років. Ресторан попередньо закрили на 10 днів для встановлення причин отруєння.

Нагадаємо, в липні в Білій Церкві після харчування в закладі отруїлися 10 людей. У них виявили сальмонельоз. // LB.ua