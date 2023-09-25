У столиці в ДТП загинула пасажирка таксі (фото)

Водій таксі протаранив легковик, після чого в’їхав у бензовоз. У результаті зіткнення пасажирка загинула на місці, а керманича з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували у лікарню. Відкрито кримінальне провадження, слідчі дії тривають.

Автопригода сталася сьогодні на Великій Кільцевій дорозі, що у Подільському районі столиці. На місце події виїжджали слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції.

Попередньо встановлено, що водій служби таксі, 1976 року народження, рухаючись в напрямку Литовського проспекту та наближаючись до перехрестя, здійснив зіткнення з автомобілем «Кіа», після чого вʼїхав у великогабаритний транспортний засіб з напівпричепом «Сканія», який зупинився на червоний сигнал світлофора.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажирка таксі, 1988 року народження, від отриманих з травм загинула на місці. Водія служби перевізника госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

За даним фактом слідчі поліції Києва внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Встановлюються усі обставини та механізм смертельної аварії.

Відділ комунікацій поліції Києва