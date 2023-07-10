На Київщині авто на швидкості вʼїхало у дерево, водій загинув (фото)

Подія сталася днями поблизу селя Вабля.

Як попередньо встановили правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини, 40-річний водій автівки “Suzuki” не обрав безпечної швидкості й не впорався з керуванням — автомобіль з’їхав на узбіччя, а потім ударився об дерево.

Кермувальника з травмами голови та переломом стегна медики швидкої допомоги доправили до лікарні. На жаль, чоловік помер.

Поліція Київщини вкотре закликає водіїв: дотримуйтесь швидкісних обмежень, безпечної відстані та Правил дорожнього руху!

Поліція Київської області