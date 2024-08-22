На Сумщині очільник тергромади побив секретаря

Виконувач обов’язків керівника Сумської обласної прокуратури Олександр Коршун 22 серпня 2024 року повідомив про підозру очільнику однієї з територіальних громад Сумської області за фактом вчинення насильства щодо службової особи (ч. 2 ст. 350 КК України).

За даними слідства, 22 грудня 2023 року на робочому місці під час суперечки, пов’язаної зі службовою діяльністю, очільник громади декілька разів ударив секретаря ради. Відповідно до висновку експертизи потерпілому спричинені легкі тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура