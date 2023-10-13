На вихідних українців чекає зміна погоди (карта)

Із заходу в Україну прийде похолодання з дощами.

Найближчими вихідними, 14 і 15 жовтня, погода в Україні почне змінюватися. У суботу по всій країні ще буде тепло та сухо, а в неділю на заході та півночі України пройдуть дощі, які принесуть з собою похолодання. Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде практично безхмарно, температура повітря вночі +10°, вдень +22°. У неділю вночі очікується +10°, а вдень +17°, похмуро, суцільна хмарність, сильний дощ.

У Львові в суботу вночі +12°, вдень +23°, ясно і безхмарно. У неділю вночі +8°, вдень +14°, похмуро, суцільна хмарність, невеликий дощ.

У Луцьку в суботу вночі +12°, вдень +24°, ясно і безхмарно. У неділю – похмуро, суцільна хмарність, вночі +9°, вдень +16°, невеликий дощ.

У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря +9°…+23°. У неділю температура буде +9°…+15°, похмуро, суцільна хмарність, дощ.

У суботу в Одесі буде ясно і безхмарно, температура вночі +13°, вдень +20°. У неділю – ясно і безхмарно, +15°…+21°.

У Харкові в суботу температура вночі складе +14°, вдень +17°, практично безхмарно. У неділю стовпчики термометрів покажуть +9°…+19°, ясно і безхмарно.

У Дніпрі в суботу – невелика хмарність, температура вночі +9°, вдень +18°. У неділю температура становитиме +9°…+20°, ясно і безхмарно.

У Сімферополі в суботу – ясно і безхмарно, +7°…+20°. У неділю – ясно і безхмарно, +7°…+20°.

Жителів Маріуполя в суботу очікує ясна і безхмарна погода, температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю вночі очікується +7°, вдень +19°, ясно і безхмарно.

У Краматорську в суботу буде похмуро, суцільна хмарність. Температура вночі +6°, вдень +19°. У неділю буде ясно і безхмарно, вночі +6°, вдень +20°.

У Сєвєродонецьку завтра буде похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +7°, вдень +19°. У неділю – ясно і безхмарно, температура складе +6°, вдень +20°.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде практично безхмарно. Температура вночі +9°, вдень до +20°. У неділю вночі температура становитиме +10°, вдень стовпчики термометрів покажуть +7°, похмуро, дощ.

У Моршині на Львівщині в суботу буде ясно і безхмарно, вночі +14°, вдень +23°. У неділю – похмуро, злива. Температура становитиме +13° вночі та вдень +10°.

У Трускавці в суботу ясно і безхмарно, температура до +22°. У неділю – похмуро і невеликий дощ, температура +11°…+13°.

У Сваляві завтра очікується ясна і безхмарна погода, до +21°. У неділю – похмуро, невеликий дощ, +9°…+10°.

У Затоці в суботу – практично безхмарно, вночі +14°, вдень +22°. У неділю – ясно і безхмарно, температура +15°…+22°.