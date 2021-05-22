На Євробаченні-2021 перемогла Італія, Україна — п’ята
22-го травня у Роттердамі відбувся гранд-фінал 65-го Євробачення. Цього року переможцем конкурсу стала Італія.
Український гурт GO_A посів 5-ту сходинку. Друге місце дісталося Франції , а третє — Швейцарії. Усього у фіналі змагалися 26 країн.
Як відомо, результати складаються з голосів професійного журі кожної країни-учасниці та голосів телеглядачів. Україна отримала 97 балів від журі та 267 балів від телеглядачів.
Цікаво, що Великобританія цього року отримала 0 балів від журі і 0 балів від телеглядачів. // tabloid.pravda.com.uaTweet