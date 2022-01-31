На Закарпатті оперативно розкрили викрадення авто та речей однієї з організацій міста

29 січня до співробітників поліції Ужгорода звернулася місцева 35-річна жителька. Жінка повідомила про викрадення автомобіля з подвір’я будинку по вулиці Гагаріна.

У ході розслідування злочину поліцейські з’ясували, що викрадення транспортного засобу «Volkswagen Т4» пов’язане ще з одним злочином – крадіжкою речей з історичного клубу міста.

Опрацювавши зібрану інформацію та записи з камер відеоспостереження, співробітники карного розшуку поліції області спільно з місцевими колегами провели ряд оперативних заходів та встановили особу імовірного крадія. А за кілька годин розшукали його та вилучили в нього незаконно привласнений автомобіль. У самому ж транспортному засобі 36-річний ужгородець зберігав і викрадені з приміщення історичного клубу речі.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідство у справі, розпочатій за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо воно нанесло значну матеріальну шкоду), триває.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. Викрадені речі поліцейські повернули потерпілим.

За скоєне ужгородцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліція Закарпатської області