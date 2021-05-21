На Запоріжжі державного реєстратора викрили в оборудках із нерухомістю

Державний реєстратор в інтересах третьої особи незаконно переоформив нерухомість громадянина. Потерпілому було завдано майже 900 тисяч гривень збитків. Посадовцю оголосили підозру.

Кримінальне правопорушення викрили співробітники кіберполіції Запоріжжя спільно зі слідчим відділом Запорізького районного управління поліції.

51-річний чоловік, перебуваючи на посаді державного реєстратора, переоформив квартиру місцевого жителя на третю особу, всупереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Посадовець ухвалив рішення про зміну власника майна на підставі підроблених документів. Таким чином потерпілому було завдано 870 тисяч гривень збитків.

Новий «власник» нерухомості спробував продати її, однак на майно потерпілого правоохоронці наклали арешт та запобігли більш тяжким наслідкам.

Посадовцю оголошено про підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) та ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Дії причетного до переоформлення майна потерпілого кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Йому також оголошено про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура Запоріжжя.

Департамент кіберполіції Національної поліції України