Журналисты программы «Схемы» выяснили, что несмотря на обещание Президента Украины Владимира Зеленского о том, что при его каденции кумовства в политике не будет – его коллеги, как и он сам, этим правилом пренебрегли.

Об этом идет речь в сюжете программы “Схемы. Коррупция в деталях”.

До того, как стать Президентом Украины, Владимир Зеленский заявлял, что кумовства не должно быть в демократическом обществе.

Но реалии политической жизни совершенно иные.

Так, нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко – кум главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Сын Шефира – помощник нардепа

Сын первого заместителя главы ОП Сергея Шефира – помощник народного депутата из Кривого Рога Юрия Киселя.

Изначально Кисель просил для Шефира, как своего помощника, зарплату в размере 6 тысяч гривен.

Спустя два месяца, он попросил для помощника зарплату в размере 24 тысячи гривен в месяц. Кроме этого, Кисель дважды просил выдать Шефиру премии в размере 20 тысяч гривен каждая.

Жены-помощницы братьев Стефанчуков

Первый вице-спикер Парламента Руслан Стефанчук зашел в Раду вместе с родным братом – Николаем Стефанчуком. На протяжении этого года их жены получили должности помощниц нардепов “на общественных началах”.

Николай Стефанчук не видит ничего зазорного в том, что его супруга стала помощницей нардепа. Он пояснил, что она работает на общественных началах, а не по трудовому договору, то есть не получает зарплату.

Супруга Руслана Стефанчука также работает помощницей нардепа, но не своего мужа, а другого “слуги народа” – Данила Гетьманцева.

Гетманцев рассказал, что именно Стефанчук привел его в команду к Зеленскому, а его жену он взял в помощницы, так как знает ее “из прошлой жизни”.

“Моя жена – доктор юридических наук, профессор. Вместе с Гетманцевым они “защищались” в один день”, – рассказал Стефанчук, подчеркнув, что его жена работает на общественных началах.

Корявченков и жена-помощница

Юрий Корявченков – экс-коллега Президента по цеху студии “95 квартал”. Его супруга также стала помощницей нардепа на общественных началах. Он принял ее “на работу” спустя неделю после того, как присягнул на верность Украине.

Корявченков сказал “Схемам”, что не понимает – что такое кумовство, так как на должности назначают не просто родственников, а “каких-то профессионалов”. Что касается конкретно его жены, нардеп ответил, что она имеет экономическое образование и теперь помогает “в работе”.

Брат-помощник для Скичко

“Слуга народа” Александр Скичко оформил помощником своего брата.

Нардеп пояснил, что у его родного брата есть три высших образования. В частности, он консультирует Скичко в экономических вопросах.

Это, отнюдь, далеко не полный список нардепов от “Слуги народа”, которые выписали пропуска своим родственникам после того, как сами зашли под купол Рады.

Согласно действующему законодательству, нардеп имеет право иметь 31 помощника. Из них четверым он может платить зарплату. Но уникальность должности состоит в том, что все они получают заветную “корочку” – пропуск в госучреждения.