Наскільки вакцина AstraZeneca якою вакцинують українців

Деякі європейські країни призупинили вакцинування Oxford-AstraZeneca через тривогу щодо утворення тромбів у крові. Однак експерти наполягають — ця вакцина безпечна.

Серед країн, які поставили на паузу вакцинування AstraZeneca: Німеччина, Франція, Іспанія та Італія. Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) розслідує повідомлення про тромби, але зазначає — свідчень про те, що тромби якось пов’язані з вакциною, немає, зазначає BBC.

Що ж відомо про вакцину Oxford-AstraZeneca?

Україна також почала використання цієї вакцини. Київ купує її в індійського виробника.

Вона безпечна?

Наразі немає обґрунтованих припущень, що вакцина Oxford-AstraZeneca небезпечна. Наприклад, медичний регулятор Великої Британії заявив, що її можна безпечно давати людям.

Водночас тромби у крові можуть виникати цілком природним шляхом — це трапляється не так вже і рідко.

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На сьогодні близько 17 млн людей отримали дозу цієї вакцини в ЄС та Великій Британії, за останній тиждень там зафіксували менше 40 випадків тромбів.

Це не перевищує звичайну статистику. Європейське агентство з лікарських засобів (European Medicines Agency, EMA) у четвер, як очікується, ухвалить рішення про продовження вакцинування.

Як працює Oxford-AstraZeneca?

Її роблять з ослабленої версії звичайного вірусу застуди (відомого як аденовірус) від шимпанзе. Цей вірус модифікували, щоб він більше нагадував коронавірус — хоча ця версія не може викликати захворювань.

Як тільки його вводять у тіло, він навчає імунну систему, як боротися проти реального вірусу, якщо той з’явиться.

На відміну від іншої вакцини від Pfizer, яку потрібно зберігати за надзвичайно холодної температури -70С, оксфордській вакцині підходять нормальні температурні умови. Це дуже полегшує її транспортування.

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Довгі випробування показали, що вакцина Pfizer була ефективною на 95%, тоді як показник для оксфордської вакцини становив 62%.

Однак порівнювати ці результати важко, адже ці випробування проводили різними методами. Водночас нікого з тих, хто отримав вакцину Oxford-AstraZeneca, не довелося госпіталізувати з важким перебігом Covid-19.

Недавні дослідження показали, що одна доза оксфордської вакцини дає 76% захисту на три місяці. Після другої дози цей показник зростає до 82%. Повне щеплення передбачає дві дози.

Чи допомагає вона літнім людям?

Деякі європейські країни від початку вирішили пропонувати Oxford-AstraZeneca лише людям віком 18-64 років — це пояснили браком даних про те, як вона захищає літніх людей.

Згодом Німеччина та Франція переглянули цей підхід та почали рекомендувати вакцину і для тих, хто старше 65 років (перед тим, як вакцинування призупинили для всіх вікових категорій).

EMA у січні затвердила вакцину для всіх вікових груп включно з найстаршими.

Розробники AstraZeneca кажуть, що їхні випробування доводять ефективність вакцини і для людей віком від 65 років. Попередні тести показали, що люди похилого віку, так само як і молоді люди, мають сильну імунну відповідь на вакцину.

Як довго вакцина AstraZeneca захищає від Covid-19?

На сьогодні це невідомо для жодної з вакцин. Дослідження показало, що невакциновані люди, які перенесли Covid-19, мають захист щонайменше пів року. Вакцини, як припускають, можуть захищати довше.

Але цілком можливо, що вакцинуватися потрібно буде щороку — як це відбувається з грипом.

Чи захищає вакцина від нових варіантів коронавірусу?

Експерти вивчають, наскільки усі наявні вакцини проти коронавірусу ефективні проти нових, мутованих варіантів вірусу, що періодично виникають.

Заступник британського головного лікаря Джонатан Ван Там, наприклад, каже, що вже є багато свідчень про ефективність вакцин проти «кентського варіанту» коронавірусу, який зараз поширений у Британії.

Даних про дію вакцин на «бразильський» та «південноафриканський» варіанти менше.

Дослідження за участі 2 тис. людей свідчить, що оксфордська вакцина дає обмежений захист від легких та середніх випадків від «південноафриканської варіації» вірусу.

Водночас немає доказів того, що вона не буде ефективною для запобігання важких випадків, які вимагають госпіталізації.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я України збільшило інтервал між першим та другим обов’язковим щепленнями вакциною CoviShield з 28 днів до 90 днів.

За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це дає максимальний рівень імунного захисту.