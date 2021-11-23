«Науковця» Киву не позбавляли звання кандидата наук, бо йому його і не присвоювали

Народному депутату від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киві не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

Про це журналісту УНН повідомили в МОН, у відповідь на запит.

«Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління», — йдеться у відповіді.

Раніше Кива заявляв, що його позбавили наукового ступеня та назвав це формальним приводом для дискредитації.

На базі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, відбувся захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви на тему “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)” у спеціалізованій вченій раді Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

Захист відбувалася за зачиненими дверима. Низка ЗМІ заявила, що їх не пустили на захист, що повинен бути відкритим.