Не дав зателефонувати в РФ: у Бердянську окупанти застрелили мирного жителя

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У Бердянську місцевого жителя застрелив російський військовий, тому що той не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку обласну державну адмiнiстрацію.

У Бердянськ зайшли окупаційні війська | Українська правда

«Ось таким чином виконується так звана “військова операція” метою якої є “захист українців, жертв знущань та геноциду”, — написали в ОДА.

Крім того, окупанти займаються мародерством та пограбуваннями. Доказами цього є відео з камер спостереження в магазинах та на заправках, а також з камер місцевих жителів. Як зазначили, всі ролики є у відкритому доступі в соцмережах.

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