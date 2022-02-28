Не дав зателефонувати в РФ: у Бердянську окупанти застрелили мирного жителя

У Бердянську місцевого жителя застрелив російський військовий, тому що той не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку обласну державну адмiнiстрацію.

«Ось таким чином виконується так звана “військова операція” метою якої є “захист українців, жертв знущань та геноциду”, — написали в ОДА.

Крім того, окупанти займаються мародерством та пограбуваннями. Доказами цього є відео з камер спостереження в магазинах та на заправках, а також з камер місцевих жителів. Як зазначили, всі ролики є у відкритому доступі в соцмережах.