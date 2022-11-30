Німеччина визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Німеччина визнала винуватцями геноциду політичне керівництво Радянського Союзу за правління Сталіна.

Бундестаг підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору 1932-1933 років, організованого керівництвом Радянського Союзу, геноцидом українського народу.

Резолюція була підтримана більшістю парламентаріїв, йдеться на сайті Бундестагу.

Німеччина визнала винуватцями геноциду політичне керівництво Радянського Союзу за правління Сталіна.

“Масова смерть від голоду не була результатом неврожаю, а відповідальністю політичного керівництва СРСР за Йосипа Сталіна. Голодомор – злочин проти людства. З сьогоднішньої точки зору, історико-політична класифікація як геноцид очевидна. Німецький Бундестаг поділяє таку класифікацію”, – йдеться у тексті документа.

Німецькі депутати зауважують, що у 1932-33 роках сотні тисяч українців померли від недоїдання у селах. Попри це, насильницьке вилучення врожаю продовжувалось.

Берлін наголошує, що СРСР використав голод як додаткове покарання. У випадку невиконання “планів” з вилучення врожаю вимагалось конфіскувати кратну кількість зерна та інших продуктів.

“Постраждалі райони були оточені, щоби не допустити втечі голодних мешканців у міста і розвезення продовольства у регіони”.

Депутати нагадали, що голод забрав життя мільйонів людей і в інших районах Радянського Союзу, у тому числі в Казахстані і вздовж Волги і Дону.

Також в ухваленій резолюції наголошується, що Голодомор в Україні потрапляє у період наймасовіших злочинів проти людства на європейському континенті, “до них, зокрема, належить Голокост та злочини Вермахту проти мільйонів невинно убитих громадян у рамках расистської німецької війни на знищення у східній Європі, за що Німеччина несе історичну відповідальність”.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу

25 листопада 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина визнає сталінський Голодомор геноцидом українського народу. Відповідна резолюція буде прийнята вже наступного тижня.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом. Також це зробив Румунський парламент.

У жовтні 2022 року російські окупанти демонтували пам’ятник жертвам Голодомору в Маріуполі, назвавши його символом “дезінформації на державному рівні”. // УНІАН