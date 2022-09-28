Гид покупателя: Почему электрические зубные щетки стали популярней традиционных

Первая зубная щетка с нейлоновой щетиной поступила в продажу в 1938 году. Сегодня зубные щетки бывают всех цветов и форм, а наши зубы намного лучше, чем 100 лет назад. Первая электрическая зубная щетка была изобретена в Швейцарии в 1954 году, но только в 1987 году первая вращающаяся зубная щетка появилась в продаже в Европе. Чистка зубов всегда была важна для людей, но на протяжении всей истории было также много примеров людей, у которых были проблемы с зубами.

Большинство стоматологов рекомендуют своим пациентам исключительно электрические зубные щетки, и это неудивительно. Исследования показывают, что электрические зубные щетки последовательно уменьшают зубной налет и гингивит более эффективно, чем ручные зубные щетки, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Поєтому те кто заботятся о здоровье полости рта, предпочитают купить электрическую зубную щетку чем традиционную ручную.

Почему электрические зубные щетки стали так популярны?

Если у вас чувствительные десны, электрическая зубная щетка также может быть лучшим выбором, чем обычная зубная щетка, – утверждают специалисты. Используя мягкие насадки для зубных щеток, можно чистить зубы правильно и бережно. Со временем также уменьшаются проблемы с чувствительными деснами, поскольку это обычно связано с воспалением. Воспаления часто возникают из-за неправильной чистки зубов, в результате чего бактерии прикрепляются к деснам, что приводит к кровотечениям при чистке зубов.

Электрические зубные щетки также хорошо удаляют пятна и отбеливают зубы. Эти пятна состоят из покрытий, которые оседают на поверхности эмали, например, в результате приема кофе, чая или курения. С помощью электрической зубной щетки и правильно подобранной пасты можно избавиться от пятен и сделать зубы заметно белее уже через несколько месяцев использования, потому что такая щетка очищает зубы более эффективно, чем обычная.

Независимо от того, чистите ли вы зубы электрической зубной щеткой или обычной, есть несколько вещей, которых следует придерживаться по мнению специалистов:

Чистите зубы два раза в день, утром и вечером.

Чистите зубы в течение двух-трех минут, половину времени отводя для верхней челюсти и другую для нижней челюсти.

Держите зубную щетку под углом к ​​деснам, чтобы был хороший доступ, и аккуратно чистите их небольшими движениями.

После этого почувствуйте языком, чистые ли у вас зубы. Язык должен легко скользить, а поверхность зубов должна быть гладкой. Если поверхность кажется шероховатой, нужно еще немного почистить.

Как работает электрическая зубная щетка?

Двигатель в электрической зубной щетке работает благодаря электрическому заряду, создаваемому небольшой батареей находящейся в ручке. Некоторые электрические зубные щетки работают от аккумулятора заряжаемого посредством так называемой индуктивной зарядки. Другие электрические зубные щетки питаются от одноразовых, сменных батареек.

Существует два разных типа электрических зубных щеток

Вращающиеся (колебательные) и звуковые, оба типа одинаково хорошо чистят зубы. Колебательное движение означает, что головка щетки вращается вверх-вниз и из стороны в сторону, в то время как звуковые электрические зубные щетки вибрируют. Поскольку модели со звуковыми движениями больше всего похожи на обычные зубные щетки, они могут быть хорошим выбором, если вы впервые покупаете электрическую зубную щетку. Кроме того, в отличие от вращающейся электрической зубной щетки, звуковая зубная щетка имеет чистящую головку, которая использует высокочастотные движения, заставляющие воду и зубную пасту легко проникать между зубами.

Чтобы получить наилучшие результаты от чистки зубов электрической зубной щеткой, полезно подумать о следующем:

Электрические зубные щетки имеют маленькие головки, поэтому важно не забывать чистить по одному зубу, используя электрическую зубную щетку, чтобы обеспечить наилучшие результаты.

Поскольку головка щетки меньше, вы можете разделить дозировку зубной пасты на два приема: один для верхней челюсти, а другой для нижней.

При чистке повторяйте форму зуба, не дергая, не нажимая и не растирая.

Не напрягайтесь. Электрическая зубная щетка делает всю работу за вас, и двух минут достаточно, в большинство из них встроен таймер.

Электрические зубные щетки не следует использовать вместе с так называемой «отбеливающей» зубной пастой, поскольку она может вызвать износ эмали, что в худшем случае может привести к кариесу.

Какую электрическую зубную щетку выбрать?

В зависимости от того, что вам нравится, существует множество вариантов как вращающихся, так и звуковых зубных щеток от разных производителей. Какую электрическую зубную щетку вы выберете, зависит от того, какой техникой вы пользуетесь для чистки зубов, какая из них лучше всего ощущается в вашей руке, а также какую из них вы можете себе позволить. Мы не можем избежать того факта, что электрическая зубная щетка стоит значительно дороже, чем обычная зубная щетка.

Если вы впервые собираетесь попробовать электрическую зубную щетку, возможно, стоит начать с более дешевого варианта. Например, вы не получите столько аксессуаров с более дешевой электрической зубной щеткой, и у нее будет меньше более умных функций. Многие электрические зубные щетки в среднем ценовом диапазоне или немного более дорогие электрические зубные щетки имеют таймеры или другие типы сигналов, которые помогают вам чистить зубы достаточно тщательно и правильно.

Помимо таймеров, у многих более дорогих моделей есть в комплекте насадки для зубных щеток, зарядные устройства USB, дорожные футляры и другие полезные аксессуары. В зависимости от потребностей есть и дорожные зубные щетки меньшего размера, которые удобно брать с собой тем, кому много приходится путешествовать по работе.

Щетки для электрических зубных щеток

Выберите электрическую зубную щетку с маленькой насадкой, которая проникает повсюду и может удалить грязь и тщательно очистить даже место за последним коренным зубом.

Как и в случае ручной зубной щетки, важно вовремя менять насадку электрической зубной щетки, чтобы щетинки сохраняли свою жесткость и эффективно удаляли налет. Большинство брендов рекомендуют менять насадку щетки не реже одного раза в три месяца.

Также не забывайте использовать насадки для зубных щеток той же марки, что и сама электрическая зубная щетка, чтобы избежать возможных ошибок или проблем, которые могут возникнуть при использовании неправильной насадки.