Довідку про несудимість тепер можна отримати в «Дії»

Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Отримати витяг про несудимість тепер можна онлайн через сервіс “Дія”.

Про це повідомляє в телеграмі Міністерство цифрової трансформації.

Нова послуга доступна в застосунку для всіх користувачів, які досягли 14 років.

Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:

у застосунку перейти в розділ Послуги; вибрати Довідки та витяги – Витяг про відсутність судимості; вибрати тип та мету запиту; заповнити дані про себе; надіслати запит.

Якщо інформація є в центральній базі даних і не потребує додаткової перевірки, то витяг формується автоматично. І ви одразу отримаєте його на телефон.

“Після того як скористалися послугою, оцініть її в Дії. Вам надійде push-сповіщення. Протягом 24 годин поставте смайлик у рейтингу з 1 до 5 та поділіться враженнями від сервісу. Ваші оцінки допомагають команді Дії створювати ще зручніші послуги”, – додали в Мінцифри.

Нагадаємо, що з травня в “Дії” також запрацює програма єВідновлення. // LB.ua