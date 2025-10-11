Нові правила в’їзду до Євросоюзу: що зміниться для українців

Незважаючи на “безвіз”, громадян України також торкнуться нові правила в’їзду до країн Шенгенської зони. Що чекає на мандрівників при перетині кордону з 12 жовтня?

З неділі, 12 жовтня, громадян України та інших країн, що не входять до Європейського Союзу, формально торкнуться нові правила перетину його зовнішніх кордонів, незалежно від наявності або відсутності безвізового режиму з ЄС. 29 країн Шенгенської зони вводять нову систему EES (Entry Exit System, Система в’їзду і виїзду). Вони будуть збирати і перевіряти біометричні дані всіх громадян третіх країн на в’їзді і на виїзді – в міжнародних аеропортах, на залізничних вокзалах, автомобільних прикордонних пунктах і в морських портах.

Кого торкнуться нові правила

EES буде фіксувати в електронному вигляді дані громадян третіх країн, які прибувають з коротким візитом. Мається на увазі перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Таким чином, громадян третіх країн, які мають дозвіл на проживання в країнах Шенгенської зони, це правило не торкнеться.

Для резидентів і громадян країн ЄС, а також власників довгострокових шенгенських віз будуть створені окремі черги, в яких необхідно буде пред’явити візу або посвідку на проживання і паспорт.

Як зміниться процедура

При першому контакті з новою системою при перетині кордону Європейського Союзу необхідно буде сфотографуватися і зняти відбитки пальців. Таким чином буде створено цифровий запис кожного мандрівника, куди вносяться і паспортні дані. При наступних перетинах кордону Шенгенської зони біометричні дані будуть звірятися з цим записом. Дітям до 12 років відбитки пальців знімати не потрібно.

Реєструватися треба буде або на спеціальних терміналах EES, або в автоматах на кордоні, які зчитуватимуть паспортні дані і збиратимуть біометричні дані пасажирів за допомогою покрокових інструкцій. Автоматами зможуть користуватися тільки власники біометричних паспортів.

Чи чекати великих змін вже 12 жовтня

Не всі прикордонні контрольно-пропускні пункти відразу ж перейдуть на нову систему. Впровадження EES буде поступовим: тільки до 10 квітня 2026 року вона повинна бути повністю введена на всіх пунктах пропуску, а штампи в паспортах будуть замінені електронними записами в базі даних.

Поки ж влада кожної країни ЄС зможе сама вирішувати, на яких прикордонних переходах і коли почати використовувати цю систему – перехідний період повинен дати прикордонникам, транспортникам і мандрівникам можливість адаптуватися до нових процедур.

Як пише британське видання The Independent, тільки Чехія, Естонія і Люксембург повністю впровадять EES 12 жовтня. Німеччина починає з аеропорту Дюссельдорфа, де спочатку тільки невелика частина пасажирів повинна буде пройти через нову систему. Потім нову систему впроваджуватимуть Франкфурт і Мюнхен.

Очікується, що протягом перших шести місяців звичайна аналогова процедура перевірки та проставлення штампів у паспортах буде продовжуватися у звичному режимі, але паралельно у пасажирів можуть запросити й біометричні дані. Фактично, прикордонники зможуть ставити штампи в паспортах, поки система не почне діяти в повному обсязі.

У чому сенс нової системи

Мета системи EES – прискорити прикордонний контроль і зробити його більш ефективним. Оскільки біометричні та паспортні дані фіксуватимуться при першому в’їзді та виїзді з ЄС, то кожен наступний в’їзд і виїзд вимагатиме лише дуже швидкої перевірки, оскільки дані вже будуть знаходитися в системі, обіцяє Єврокомісія. З новою системою подорожі стануть більш безпечними, простими і швидкими для всіх, запевняє її пресслужба.

EES не тільки полегшить поїздки пасажирам, каже офіційний представник Єврокомісії Маркус Ламмерт, але й допоможе ЄС боротися зі зловживаннями, в тому числі з боку громадян країн з “безвізом”.

Якщо особа, яка вже перебувала в Шенгенській зоні 90 днів протягом 180 днів, спробує в’їхати туди знову, їй буде відмовлено у в’їзді на кордоні. Крім того, дані про відмову у в’їзді будуть зареєстровані в EES або, якщо особа не підлягає реєстрації в EES, у паспорті буде проставлено штамп про скасування в’їзду.

“Нова цифрова система надаватиме надійні дані про перетин кордонів і систематично виявлятиме осіб, які перевищили термін перебування, а також випадки підробки документів і підміни особи”, – заявив Ламмерт на брифінгу в Брюсселі.

Загальна база даних для країн Шенгену

Уся інформація про мандрівників тепер буде зберігатися в загальноєвропейській базі даних, завдяки якій влада зможе ефективніше відстежувати переміщення іноземців між країнами в Шенгенській зоні.

Раніше кожна країна Євросоюзу мала доступ тільки до своєї бази даних, а тепер держави Шенгенської угоди обмінюватимуться інформацією про всіх осіб, які в’їжджають до ЄС, і отримають доступ до одних і тих же даних. EES надасть прикордонним службам і правоохоронним органам доступ до інформації про пасажирів, що допоможе владі виявляти загрози безпеці та боротися зі злочинністю і тероризмом, підкреслює офіційний Брюссель.

Наступний крок – ETIAS

Наприкінці 2026 року EES буде доповнена Європейською системою інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Ця система вимагатиме від мандрівників з країн з “безвізом” отримання дозволу на в’їзд до Шенгенської зони, про що DW уже писала в статті “ЄС запроваджує електронні перепустки для України та інших країн з безвізом“. // DW