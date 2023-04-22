Новострой или вторичка: где лучше купить квартиру в Харькове?

Рынок недвижимости в Харькове насыщен разнообразными предложениями. Найти здесь хорошую квартиру, которая бы удовлетворила вас и по площади, и по расположению, и по цене, не составит труда. Как отмечают специалисты компании Country, основная сложность, с которой обычно сталкиваются покупатели, – что выбрать: новострой или вторичку.

Кому лучше приобрести недвижимость в новострое?

Несмотря на определенные сложности, новостройки продолжают строиться. Если покупателю нужна квартира в Харькове купить ее можно в доме, который только сдан или еще строится, – это неплохой вариант, отмечают эксперты компании. Он точно подойдет тем, кто хочет:

въехать в новое современное жилье;

иметь хорошо продуманную планировку;

не переживать за состояние подведенных коммуникаций;

быть уверенным в безопасности благодаря надежной системе охраны жилища и прилегающей территории.

Недостаток – придется подождать некоторое время после внесения оплаты. Как минимум потому, что придется делать ремонт, как максимум – дом может еще строиться и нужно будет дождаться сдачи. С этим связаны определенные риски, так как сроки могут смещаться. Поэтому если срочно нужна квартира, определенные неудобства неизбежны.

Кому стоит рассмотреть покупку квартиры на вторичке?

На рынок вторичного жилья стоит заглянуть всем, кто:

Хочет сэкономить – квартиры здесь стоят дешевле; к тому же можно найти неплохой вариант с хорошим ремонтом и меблировкой. Хочет заселиться сразу после внесения оплаты, потому что не может ждать.

В целом вариант приобрести недвижимость во вторичном жилом фонде имеет массу преимуществ. Важно только, чтобы вопросом купли/продажи занимался хороший риелтор из проверенного агентства. Квартира должна быть тщательно проверена юридически перед оформлением сделки. Это убережет от возможных рисков.

Объявления о купле/продаже также стоит искать на проверенном ресурсе, где есть большая база объектов недвижимости, – отмечают специалисты портала country.ua.