Объем мирового рынка облачных хранилищ к 2029 году вырастет в три раза
Услуги облачного хранения данных сегодня чрезвычайно популярны как среди частных пользователей, так и в корпоративной среде. Согласно данным GoodFirms, более 92% опрошенных отметили, что использование облачных хранилищ повлияло на их привычки в работе с данными, а 54% респондентов используют три и более облачных сервиса.
Среди наиболее востребованных сервисов можно выделить Google Drive, количество аккаунтов которого превысило 2 миллиарда, что делает его лидером в данной сфере. Другие популярные сервисы включают Microsoft OneDrive, тесно интегрированный с продуктами Microsoft, украинский сервис предоставляющий облачное сетевое хранилище KeepData и другие.
Рост популярности облачных хранилищ также подтверждается финансовыми показателями. По данным Mordor Intelligence, объем мирового рынка облачных хранилищ в 2024 году оценивается в 117,12 миллиарда долларов США, и ожидается, что к 2029 году он достигнет 343,33 миллиарда долларов, демонстрируя среднегодовой темп роста в 24% в течение прогнозируемого периода.
Таким образом, облачные хранилища продолжают набирать популярность, предлагая пользователям удобные и надежные решения для хранения и управления данными.
Что собой представляет облачное сетевое хранилище
Облачное сетевое хранилище — это сервис, позволяющий хранить данные на удалённых серверах, доступ к которым осуществляется через интернет. Вместо сохранения файлов на локальном жёстком диске или физическом сервере, пользователи могут загружать, хранить и получать доступ к своим данным из любого места и с любого устройства, имеющего подключение к интернету.
Популярность облачных хранилищ
Как отмечают специалисты компании TheHost, облачные сетевые хранилища стали чрезвычайно популярными в последние годы по нескольким основным причинам:
Во-первых – это возможность доступа к данным из любой точки мира и с любого устройства значительно упрощает работу и личное использование.
Во-вторых – масштабируемость. Пользователи могут легко увеличивать или уменьшать объём хранилища в зависимости от своих потребностей без необходимости покупать дополнительное оборудование.
Безопасность и надёжность – это еще один важный аспект. Многие облачные сервисы обеспечивают высокий уровень защиты данных, включая резервное копирование и шифрование.
Кроме того, облачные хранилища облегчают совместную работу над документами и проектами, предоставляя возможность одновременного доступа и редактирования для нескольких пользователей. Для бизнеса использование облачных решений часто обходится дешевле по сравнению с поддержкой собственных серверов и инфраструктуры.
Основные категории пользователей
Основные категории пользователей услуг облачного сетевого хранилища в Украине и в целом в мире можно разделить на следующие группы:
1. Частные пользователи
- Физические лица используют облачные хранилища для хранения личных файлов, фотографий, документов, музыки и видеоконтента.
- Облака популярны для автоматического резервного копирования с мобильных устройств, что позволяет защитить данные от потери при утере устройства.
2. Малый и средний бизнес (SMB)
- Малый бизнес использует облачные хранилища как экономичную альтернативу локальным серверам для хранения корпоративной информации, бухгалтерской отчетности, клиентских данных и бизнес-документации.
- Сервисы позволяют быстро масштабировать объем хранения без значительных капитальных затрат, что актуально для стартапов и динамично растущих компаний.
3. Крупные компании и корпоративный сектор
- Крупные компании используют облачные хранилища для хранения больших объемов данных, включая базы данных, данные клиентов и внутреннюю документацию.
- Корпорации также используют облачные решения для резервного копирования (backup) и восстановления данных в случае аварий, что особенно важно для защиты от утрат информации.
4. Творческие и медийные организации
- Медиа-компании, дизайнеры, видеоредакторы часто используют облачные хранилища для работы с большими файлами, такими как видео, изображения высокого разрешения и мультимедиа-контент.
- Эти пользователи могут совместно работать над проектами, синхронизируя свои изменения через облачные хранилища, что улучшает производительность и координацию команды.
5. Образовательные учреждения и студенты
- Школы, колледжи и университеты используют облачные хранилища для организации учебных материалов и обмена данными между преподавателями и студентами.
- Студенты часто хранят в облаках свои проекты, презентации и другие учебные материалы, поскольку это дает возможность легкого доступа с различных устройств.
6. ИТ-специалисты и разработчики программного обеспечения
- ИТ-компании и разработчики используют облачные хранилища для хранения исходного кода, создания резервных копий и тестирования приложений.
- Использование хранилищ в облаке удобно для организации командной разработки, контроля версий и резервирования исходных данных, а также для развертывания виртуальных сред и серверов.
7. Органы государственной власти и некоммерческие организации
- Государственные учреждения и НКО используют облачные хранилища для хранения архивов, общедоступной информации и документов, требующих длительного хранения.
- Применение облачных решений позволяет сократить расходы на поддержание инфраструктуры и улучшить доступ к данным для сотрудников и граждан.
8. Онлайн-предприниматели и фрилансеры
- Фрилансеры и владельцы онлайн-бизнесов используют облачные хранилища для работы с клиентскими файлами, документами и проектами.
- Для этих пользователей облачные хранилища также становятся платформой для резервного копирования и удаленного обмена данными с клиентами.
9. Пользователи социальных сетей и контент-креаторы
- Блогеры, стримеры и инфлюенсеры активно используют облачные хранилища для резервного копирования фото, видео и различных творческих материалов.
- Облака позволяют удобно делиться созданным контентом с редакторами и менеджерами, что упрощает рабочие процессы и хранение больших медиаматериалов.
Таким образом, практически все категории пользователей – от частных лиц до крупных предприятий – могут использовать облачные сетевые хранилища для достижения своих целей, связанных с хранением, безопасностью и обменом данными.