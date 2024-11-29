Объем мирового рынка облачных хранилищ к 2029 году вырастет в три раза

Услуги облачного хранения данных сегодня чрезвычайно популярны как среди частных пользователей, так и в корпоративной среде. Согласно данным GoodFirms, более 92% опрошенных отметили, что использование облачных хранилищ повлияло на их привычки в работе с данными, а 54% респондентов используют три и более облачных сервиса.

Среди наиболее востребованных сервисов можно выделить Google Drive, количество аккаунтов которого превысило 2 миллиарда, что делает его лидером в данной сфере. Другие популярные сервисы включают Microsoft OneDrive, тесно интегрированный с продуктами Microsoft, украинский сервис предоставляющий облачное сетевое хранилище KeepData и другие.

Рост популярности облачных хранилищ также подтверждается финансовыми показателями. По данным Mordor Intelligence, объем мирового рынка облачных хранилищ в 2024 году оценивается в 117,12 миллиарда долларов США, и ожидается, что к 2029 году он достигнет 343,33 миллиарда долларов, демонстрируя среднегодовой темп роста в 24% в течение прогнозируемого периода.

Таким образом, облачные хранилища продолжают набирать популярность, предлагая пользователям удобные и надежные решения для хранения и управления данными.

Что собой представляет облачное сетевое хранилище

Облачное сетевое хранилище — это сервис, позволяющий хранить данные на удалённых серверах, доступ к которым осуществляется через интернет. Вместо сохранения файлов на локальном жёстком диске или физическом сервере, пользователи могут загружать, хранить и получать доступ к своим данным из любого места и с любого устройства, имеющего подключение к интернету.

Популярность облачных хранилищ

Как отмечают специалисты компании TheHost, облачные сетевые хранилища стали чрезвычайно популярными в последние годы по нескольким основным причинам:

Во-первых – это возможность доступа к данным из любой точки мира и с любого устройства значительно упрощает работу и личное использование.

Во-вторых – масштабируемость. Пользователи могут легко увеличивать или уменьшать объём хранилища в зависимости от своих потребностей без необходимости покупать дополнительное оборудование.

Безопасность и надёжность – это еще один важный аспект. Многие облачные сервисы обеспечивают высокий уровень защиты данных, включая резервное копирование и шифрование.

Кроме того, облачные хранилища облегчают совместную работу над документами и проектами, предоставляя возможность одновременного доступа и редактирования для нескольких пользователей. Для бизнеса использование облачных решений часто обходится дешевле по сравнению с поддержкой собственных серверов и инфраструктуры.

Основные категории пользователей

Основные категории пользователей услуг облачного сетевого хранилища в Украине и в целом в мире можно разделить на следующие группы:

1. Частные пользователи

Физические лица используют облачные хранилища для хранения личных файлов, фотографий, документов, музыки и видеоконтента.

используют облачные хранилища для хранения личных файлов, фотографий, документов, музыки и видеоконтента. Облака популярны для автоматического резервного копирования с мобильных устройств, что позволяет защитить данные от потери при утере устройства.

2. Малый и средний бизнес (SMB)

Малый бизнес использует облачные хранилища как экономичную альтернативу локальным серверам для хранения корпоративной информации, бухгалтерской отчетности, клиентских данных и бизнес-документации.

использует облачные хранилища как экономичную альтернативу локальным серверам для хранения корпоративной информации, бухгалтерской отчетности, клиентских данных и бизнес-документации. Сервисы позволяют быстро масштабировать объем хранения без значительных капитальных затрат, что актуально для стартапов и динамично растущих компаний.

3. Крупные компании и корпоративный сектор

Крупные компании используют облачные хранилища для хранения больших объемов данных, включая базы данных, данные клиентов и внутреннюю документацию.

используют облачные хранилища для хранения больших объемов данных, включая базы данных, данные клиентов и внутреннюю документацию. Корпорации также используют облачные решения для резервного копирования (backup) и восстановления данных в случае аварий, что особенно важно для защиты от утрат информации.

4. Творческие и медийные организации

Медиа-компании, дизайнеры, видеоредакторы часто используют облачные хранилища для работы с большими файлами, такими как видео, изображения высокого разрешения и мультимедиа-контент.

часто используют облачные хранилища для работы с большими файлами, такими как видео, изображения высокого разрешения и мультимедиа-контент. Эти пользователи могут совместно работать над проектами, синхронизируя свои изменения через облачные хранилища, что улучшает производительность и координацию команды.

5. Образовательные учреждения и студенты

Школы, колледжи и университеты используют облачные хранилища для организации учебных материалов и обмена данными между преподавателями и студентами.

используют облачные хранилища для организации учебных материалов и обмена данными между преподавателями и студентами. Студенты часто хранят в облаках свои проекты, презентации и другие учебные материалы, поскольку это дает возможность легкого доступа с различных устройств.

6. ИТ-специалисты и разработчики программного обеспечения

ИТ-компании и разработчики используют облачные хранилища для хранения исходного кода, создания резервных копий и тестирования приложений.

и используют облачные хранилища для хранения исходного кода, создания резервных копий и тестирования приложений. Использование хранилищ в облаке удобно для организации командной разработки, контроля версий и резервирования исходных данных, а также для развертывания виртуальных сред и серверов.

7. Органы государственной власти и некоммерческие организации

Государственные учреждения и НКО используют облачные хранилища для хранения архивов, общедоступной информации и документов, требующих длительного хранения.

и используют облачные хранилища для хранения архивов, общедоступной информации и документов, требующих длительного хранения. Применение облачных решений позволяет сократить расходы на поддержание инфраструктуры и улучшить доступ к данным для сотрудников и граждан.

8. Онлайн-предприниматели и фрилансеры

Фрилансеры и владельцы онлайн-бизнесов используют облачные хранилища для работы с клиентскими файлами, документами и проектами.

используют облачные хранилища для работы с клиентскими файлами, документами и проектами. Для этих пользователей облачные хранилища также становятся платформой для резервного копирования и удаленного обмена данными с клиентами.

9. Пользователи социальных сетей и контент-креаторы

Блогеры, стримеры и инфлюенсеры активно используют облачные хранилища для резервного копирования фото, видео и различных творческих материалов.

активно используют облачные хранилища для резервного копирования фото, видео и различных творческих материалов. Облака позволяют удобно делиться созданным контентом с редакторами и менеджерами, что упрощает рабочие процессы и хранение больших медиаматериалов.

Таким образом, практически все категории пользователей – от частных лиц до крупных предприятий – могут использовать облачные сетевые хранилища для достижения своих целей, связанных с хранением, безопасностью и обменом данными.