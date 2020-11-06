Обновления MIUI 12 появятся на Redmi Note 8T и Mi Note 10 Lite в Европе

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Ежеквартальный отчет Counterpoint о  мировых продажах мобильных устройств  выявил серьезные изменения. 2020 год — чрезвычайно сложный год для продаж мобильных устройств, но есть производители, которые воспользовались возможностью закрепиться и подняться в рейтинге. Самая важная новость этого отчета заключается в том, что  китайская компания Xiaomi обогнала Apple  и консолидируется как третий бренд,  продающий больше всего мобильных телефонов в мире.

На волне успеха, после отправки обновления MIUI 12 для глобальных моделей Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Xiaomi  начала поставки обновление и в Европу. Новый OTA, наконец, приносит обновленную версию оболочки MIUI 12  европейским владельцам Redmi Note 8T, обновления,  также поступают на Mi Note 10. 

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Фото: vodafone.ua

Чуть более недели назад Xiaomi разослала первую сборку MIUI 12 для Redmi Note 8T , при этом обновление принесло стабильную бета-версию MIUI 12 владельцам глобальной модели телефона. С тех пор Xiaomi также разослала обновление MIUI 12 для глобальной версии Redmi Note 8 и теперь, наконец, вернула свое внимание к Redmi Note 8T. Н

овое обновление для Redmi Note 8T имеет обозначение «MIUI 12.0.1.0 QCXEUXM», что означает, что это первая сборка, выходящая на европейскую версию устройства. Note 8T в основном производился и для европейского рынка, поэтому это обновление, вероятно, принесет MIUI 12 большинству владельцев Redmi Note 8T. Как и в случае с аналогичными обновлениями MIUI 12 для глобальных Redmi Note 8 и Redmi Note 8T, эта сборка объемом 2,1 ГБ.

Отметим, что по данным компании Vodafon, смартфоны серии Xiaomi Redmi Note 8  и Xiaomi Redmi Note 8 Pro одни из самых продаваемых в Украине. И пока некоторые компании страдают,  другие увеличивают продажи в год, отмеченный COVID-19.

Сколько мобильных телефонов у Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple 

Сколько мобильных телефонов продают основные производители смартфонов? Этот отчет Counterpoint раскрывает это с довольно интересными данными по некоторым конкретным брендам. Xiaomi — явный победитель в списке, хотя это не производитель, который продает больше всего. Позиция победителя достигается после того, как ей удалось повысить уровень продаж больше, чем кому-либо другому в рейтинге.

Бренды, которые продают больше всего мобильных телефонов

  1. Samsung — 79,8 миллиона
  2. Huawei — 50,9 миллиона
  3. Xiaomi — 46,2 миллиона
  4. Apple — 41,7 миллиона
  5. Oppo — 31 миллион
  6. Live — 31 миллион
  7. realme — 14,8 миллиона
  8. Lenovo — 10,2 миллиона
  9. LG — 6,5 миллионов
  10. Techno- 5,6 миллиона
  11. Прочие — 48 миллионов

Это производители мобильных устройств, которые в третьем квартале 2020 года продали больше всего аппаратов в мире. В прошлом году  Xiaomi  заняла пятое место с 31,7 млн ​​проданных смартфонов. В этом году компания поднялась на третье место с 46,2 миллионами. Это самый сильный рост, который сместил  Apple  с третьего места в рейтинге.  

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