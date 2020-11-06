Обновления MIUI 12 появятся на Redmi Note 8T и Mi Note 10 Lite в Европе

Ежеквартальный отчет Counterpoint о мировых продажах мобильных устройств выявил серьезные изменения. 2020 год — чрезвычайно сложный год для продаж мобильных устройств, но есть производители, которые воспользовались возможностью закрепиться и подняться в рейтинге. Самая важная новость этого отчета заключается в том, что китайская компания Xiaomi обогнала Apple и консолидируется как третий бренд, продающий больше всего мобильных телефонов в мире.

На волне успеха, после отправки обновления MIUI 12 для глобальных моделей Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Xiaomi начала поставки обновление и в Европу. Новый OTA, наконец, приносит обновленную версию оболочки MIUI 12 европейским владельцам Redmi Note 8T, обновления, также поступают на Mi Note 10.

Чуть более недели назад Xiaomi разослала первую сборку MIUI 12 для Redmi Note 8T , при этом обновление принесло стабильную бета-версию MIUI 12 владельцам глобальной модели телефона. С тех пор Xiaomi также разослала обновление MIUI 12 для глобальной версии Redmi Note 8 и теперь, наконец, вернула свое внимание к Redmi Note 8T. Н

овое обновление для Redmi Note 8T имеет обозначение «MIUI 12.0.1.0 QCXEUXM», что означает, что это первая сборка, выходящая на европейскую версию устройства. Note 8T в основном производился и для европейского рынка, поэтому это обновление, вероятно, принесет MIUI 12 большинству владельцев Redmi Note 8T. Как и в случае с аналогичными обновлениями MIUI 12 для глобальных Redmi Note 8 и Redmi Note 8T, эта сборка объемом 2,1 ГБ.

Отметим, что по данным компании Vodafon, смартфоны серии Xiaomi Redmi Note 8 и Xiaomi Redmi Note 8 Pro одни из самых продаваемых в Украине. И пока некоторые компании страдают, другие увеличивают продажи в год, отмеченный COVID-19.

Сколько мобильных телефонов у Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple

Сколько мобильных телефонов продают основные производители смартфонов? Этот отчет Counterpoint раскрывает это с довольно интересными данными по некоторым конкретным брендам. Xiaomi — явный победитель в списке, хотя это не производитель, который продает больше всего. Позиция победителя достигается после того, как ей удалось повысить уровень продаж больше, чем кому-либо другому в рейтинге.

Бренды, которые продают больше всего мобильных телефонов

Samsung — 79,8 миллиона Huawei — 50,9 миллиона Xiaomi — 46,2 миллиона Apple — 41,7 миллиона Oppo — 31 миллион Live — 31 миллион realme — 14,8 миллиона Lenovo — 10,2 миллиона LG — 6,5 миллионов Techno- 5,6 миллиона Прочие — 48 миллионов

Это производители мобильных устройств, которые в третьем квартале 2020 года продали больше всего аппаратов в мире. В прошлом году Xiaomi заняла пятое место с 31,7 млн ​​проданных смартфонов. В этом году компания поднялась на третье место с 46,2 миллионами. Это самый сильный рост, который сместил Apple с третьего места в рейтинге.