Офіційно: Кива – не кандидат наук. Атестаційна колегія МОН скасувала відповідне рішення

«Щойно на засіданні атестаційної колегії МОН одноголосно було прийнято рішення про скасування рішення спецради Інституту підготовки кадрів Держслужби зайнятості про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук з держуправління», — написала Гришина.

За її словами, керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатися відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Раніше в МОН повідомляли, що Іллі Киві не присуджено вчений ступінь кандидата наук з державного управління. Кива ж заявляв, що його позбавили наукового ступеня і назвав це формальним приводом для дискредитації.

На базі Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості відбувся захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Киви на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)» у спеціалізованій вченій раді Д26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості.

Захист відбувався за зачиненими дверима. Низка ЗМІ заявили, що їх не пустили на захист, який має бути відкритим.

У Міністерстві освіти заявляють, що про захист народним депутатом Іллею Кивою дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту вишу, в якому відбувся захист. У відомстві очікували саму дисертацію і планували провести її експертизу.