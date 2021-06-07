Охрана коттеджных поселков – ключевые особенности

Любому человеку хочется всегда ощущать себя в безопасности, независимо от места нахождения. Находясь за городом, следует позаботиться о защите дачного дома, расположенного на территории коттеджного поселка.

Специалисты охранного агентства «Патриот» рассказывают о том как организовать охрану охрану загородной недвижимости.

Обезопасить себя и родных от проникновения на участок посторонних лиц и непрошеных гостей, многие пытаются с помощью распространенных способов, не все из которых считаются действительно эффективными.

Установка высокого забора, ограждающего дом. Даже самая высокая ограда с колючей проволокой не сможет физически помешать злоумышленникам проникнуть на территорию объекта.

Сторожевая собака, призванная охранять хозяев и территорию дома, что также считается не самым удачным методом.

Максимально надежным является оснащение частного дома техническими средствами. В этом случае контроль над объектом осуществляет специализированная охрана коттеджного поселка. Непосредственная охрана дачи выполняется посредством выезда на место группы быстрого реагирования.

Почему нужно охранять коттеджные поселки?

Для жителей поселков и дачных домов, расположенных вдали от города и большого скопления людей, квалифицированная охрана является необходимой услугой, способной обезопасить от проникновения. Поскольку государство не может позаботиться о защите частного сектора, людям приходится делать это самостоятельно, обращаясь в охранные агентства. Профессиональная охрана элитных домов оградит их жильцов от краж, вооруженных нападений, грабежей, которые участились в последнее время. Дома в коттеджных поселках становятся уязвимым объектом, легкой добычей для злоумышленников, спасти которую не по силам здоровым псам и высоким заборам.

Как организовывается охрана дачных поселков

Качественная охрана коттеджного поселка предполагает полный контроль над территорией защищаемого объекта, то есть комплекс мер обеспечения безопасности.

Установка сигнализации, которая при срабатывании привлекает внимание громким звуком, а также передается на пульт охранного агентства. На объект сразу выезжает вооруженный наряд.

Установка на территории поселка датчиков движения, систем видеонаблюдения.

Ключевые факторы при выборе охраны для недвижимости

Надежность охранного предприятия и обеспечение круглосуточной защиты хозяев дачного дома и их имущества. Грабители избегают приближаться к объекту, находящемуся под охраной команды профессионалов. При выборе агентства обращают внимание на техническую оснащенность, количество охранников, наличие пультовой сигнализации, способность адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию.