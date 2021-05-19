Банки блокируют счета за подозрительные переводы: кто в зоне риска

В Украине в рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения. В результате банки массово блокируют счета украинцев и их переводы, которые считают «сомнительными».

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Например, если человек регулярно получает зарплату в размере 6 тыс. грн и внезапно положит на счет 500 тыс. грн – банк должен потребовать у него документы, которые подтверждают, что средства получены легально, с уплатой всех налогов.

«Если система определяет операцию как подозрительную, она становится на паузу, – рассказывает финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. – Деньги при этом временно хранятся на транзитном счете. После проверки их либо выпускают, либо связываются с клиентом для уточнений».

Подозрительные операции мониторят ежедневно. Их определяют внутрибанковские программы исходя из определенных алгоритмов. Это нечто схожее со скоринговыми системами, которые рассчитывают кредитные риски по многим параметрам.

Самый большой минус для клиента в этой ситуации – банки проверяют происхождение средств только после того, как началась операция, а не до фактического получения денег. Соответственно, если в силу каких-либо причин вы не подтвердите происхождение своих средств, то уже не сможете отказаться от услуг. Ваш счет заблокируют, а дальнейшим разбирательством займутся правоохранители.